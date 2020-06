Au adus antrenor din VIITOR! :)) Gaz Metan a renuntat deja la actualul campionat! Uhrin dupa 0-2 cu Botosani: "Eu sunt aici pentru sezonul viitor. Fara atacant n-am cum sa castig!"

Uhrin spune ca nu poate influenta prea mult rezultatele Gazului in actualul sezon, in conditiile in care echipa e in criza de lot si de bani.

Antrenorul ceh recunoaste ca atentia lui se indreapta deja spre campionatul urmatori. Pana la finalul playoff-ului mai sunt 5 etape!

"Am pierdut meciul, in primul rand am pierdut individual 1 contra 1 de doua ori si au iesit doua goluri. Am inceput bine, am controlat jocul, apoi Botosani a dat gol la prima ocazie. E foarte greu pentru noi, Bus e accidentat si nu mai avem atacant in echipa. E foarte greu pentru noi, dar eu sunt aici sa pregatesc echipa pentru sezonul viitor. Nu stiu cat de grava e accidentarea lui Bus, dar cred ca il pierdem pentru o saptamana cel putin. Nu avem prea multi jucatori, Hora a terminat contractul, a avut probleme, trebuie sa muncim. Nu e usor, dar astept noul sezon. Asta e mai mult mai important pentru mine. Fara atacanti nu putem castiga, asta e realitatea. Nu stiu daca s-au platit salariile, nu e o intrebare pentru mine, conducerea trebuie sa stie asta", a spus Uhrin la Digisport.