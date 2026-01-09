Jugurtha Hamroun, fostul atacant al FCSB, a depănat pentru Sport.ro episoade amuzante din perioada petrecută la club, când l-a avut coleg pe Gabriel Tamaș.



Cei doi au evoluat împreună în roș-albastru între 2015 și 2017, iar Hamroun nu a avut dubii când a fost întrebat cine a fost cel mai haios coleg din România.



„(n.r. – cel mai haios coleg?) Clar, Tamaș! (n.r - râde) Era nebun, vorbea foarte tare, îl auzeai de peste tot. Făcea glume, râdeam mult”, a spus algerianul pentru Sport.ro.



Gabriel Tamaș a avut o carieră extrem de nomadă, trecând pe la cluburi precum Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Bromwich, Watford sau Hapoel Haifa. În România a evoluat la Dinamo, CFR Cluj, FCSB, Astra, „U” Cluj, Voluntari, Petrolul și Concordia Chiajna.

