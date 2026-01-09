EXCLUSIV Cel mai haios fotbalist din vestiarul FCSB-ului: „Era nebun!”

În prezent, Universitatea Craiova conduce Superliga cu 40 de puncte, urmată de Rapid București (39) și FC Botoșani (38). FCSB, campioana ultimelor două sezoane, se află pe locul 9, cu 31 de puncte.

Jugurtha Hamroun, fostul atacant al FCSB, a depănat pentru Sport.ro episoade amuzante din perioada petrecută la club, când l-a avut coleg pe Gabriel Tamaș. 

Cei doi au evoluat împreună în roș-albastru între 2015 și 2017, iar Hamroun nu a avut dubii când a fost întrebat cine a fost cel mai haios coleg din România.

(n.r. – cel mai haios coleg?) Clar, Tamaș! (n.r - râde) Era nebun, vorbea foarte tare, îl auzeai de peste tot. Făcea glume, râdeam mult”, a spus algerianul pentru Sport.ro.

Gabriel Tamaș a avut o carieră extrem de nomadă, trecând pe la cluburi precum Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Bromwich, Watford sau Hapoel Haifa. În România a evoluat la Dinamo, CFR Cluj, FCSB, Astra, „U” Cluj, Voluntari, Petrolul și Concordia Chiajna.

Jugurtha Hamroun a semnat în Liga 3 din România

Jugurtha Hamroun, care la 36 de ani a revenit în fotbalul românesc, a semnat recent cu CSO Băicoi, echipă din Liga 3, pregătită de Valentin Lazăr. Algerianul era liber de contract după despărțirea de JS Kabylie și nu mai jucase oficial de peste un an.

Hamroun a lăsat o impresie puternică mai ales la FCSB, unde în sezonul 2015-2016 a bifat 44 de meciuri, a marcat 11 goluri și a oferit 7 pase decisive. 

Evoluțiile sale i-au adus ulterior un transfer în Qatar, la Al Sadd, pentru care Gigi Becali a încasat două milioane de euro, după ce îl adusese gratuit de la Oțelul Galați.

Pe parcursul carierei, Hamroun a mai jucat la Guingamp, Chernomorets, Kardemir Karabuk, Al-Kharaitiyat, Qatar SC, BB Erzurumspor, Samsunspor, Al-Markhiya, Al-Khor și JS Kabylie.

C&acirc;nd scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea &icirc;n următoarele patru săptăm&acirc;ni
Transfer de top în Superligă! A semnat internaționalul elvețian care a jucat și la Napoli
Stefano Sorrentino l-a „citit” pe Cristi Chivu: „Nu e doar prieten cu jucătorii”
Cum a fost numit Nicolae Stanciu după penalty-ul ratat sub privirile lui Șucu: ”A venit la cererea expresă a patronului!”
Ce a făcut Roberto De Zerbi în vestiar după PSG - Olympique Marseille, Supercupa decisă la penalty-uri
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
”Ce v-a determinat să renunțați la Șut?” Răspunsul enigmatic dat de Gigi Becali
Portarul româno-italian care a jucat la Juventus, Torino și Bari, transfer definitiv în România!
Fotbalistul de la FCSB a încasat o avere pentru o singură pasă: ”Și-a scos banii!”
AC Milan - Genoa 1-1 | Stanciu a ratat penalty la ultima fază! Chivu a primit o mână de ajutor de la „grifonii” lui Dan Șucu

Mirel Rădoi și-a găsit echipă!

Țeapă pentru FCSB?! Suma încasată de roș-albaștri pentru Adrian Șut

Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut: ”Am vorbit cu Meme”

Încă un transfer pentru Kevin de Bruyne, după doar șase luni la Napoli

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri



”Ce v-a determinat să renunțați la Șut?” Răspunsul enigmatic dat de Gigi Becali
Ce a făcut Roberto De Zerbi în vestiar după PSG - Olympique Marseille, Supercupa decisă la penalty-uri
Portarul româno-italian care a jucat la Juventus, Torino și Bari, transfer definitiv în România!
Cum a fost numit Nicolae Stanciu după penalty-ul ratat sub privirile lui Șucu: ”A venit la cererea expresă a patronului!”
Tocmai s-a făcut cel mai scump transfer al iernii! Manchester City a „spart” 75 de milioane de euro
"Nu e Manchester City!" Un fost jucător al FCSB, convins că roș-albaștrii vor elimina Maccabi Tel Aviv
Fotbalistul pentru care Gigi Becali a încasat două milioane de euro face senzație în Qatar
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Exemplu pentru Dinamo! Echipa fabuloasă din Anglia care luna trecută era pe locul 20 și acum este în Top 5
La ce echipă joacă acum Gabriel Tamaș, după retragere
stirileprotv Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

stirileprotv Prințesa Kate împlinește 44 de ani. Cum a devenit una dintre cele mai respectate figuri regale. GALERIE FOTO

stirileprotv Tânărul de 25 de ani, internat la Spitalul Județean Buzău, ar fi murit din cauza unui cheag de sânge. Ancheta continuă

