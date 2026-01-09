Jugurtha Hamroun, fostul atacant al FCSB, a depănat pentru Sport.ro episoade amuzante din perioada petrecută la club, când l-a avut coleg pe Gabriel Tamaș.
Cei doi au evoluat împreună în roș-albastru între 2015 și 2017, iar Hamroun nu a avut dubii când a fost întrebat cine a fost cel mai haios coleg din România.
„(n.r. – cel mai haios coleg?) Clar, Tamaș! (n.r - râde) Era nebun, vorbea foarte tare, îl auzeai de peste tot. Făcea glume, râdeam mult”, a spus algerianul pentru Sport.ro.
Gabriel Tamaș a avut o carieră extrem de nomadă, trecând pe la cluburi precum Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Bromwich, Watford sau Hapoel Haifa. În România a evoluat la Dinamo, CFR Cluj, FCSB, Astra, „U” Cluj, Voluntari, Petrolul și Concordia Chiajna.
Jugurtha Hamroun a semnat în Liga 3 din România
Jugurtha Hamroun, care la 36 de ani a revenit în fotbalul românesc, a semnat recent cu CSO Băicoi, echipă din Liga 3, pregătită de Valentin Lazăr. Algerianul era liber de contract după despărțirea de JS Kabylie și nu mai jucase oficial de peste un an.
Hamroun a lăsat o impresie puternică mai ales la FCSB, unde în sezonul 2015-2016 a bifat 44 de meciuri, a marcat 11 goluri și a oferit 7 pase decisive.
Evoluțiile sale i-au adus ulterior un transfer în Qatar, la Al Sadd, pentru care Gigi Becali a încasat două milioane de euro, după ce îl adusese gratuit de la Oțelul Galați.
Pe parcursul carierei, Hamroun a mai jucat la Guingamp, Chernomorets, Kardemir Karabuk, Al-Kharaitiyat, Qatar SC, BB Erzurumspor, Samsunspor, Al-Markhiya, Al-Khor și JS Kabylie.