Minunea a durat doar o etapa: 3 jucatori sar din schema dupa meciul cu Astra! Gigi Becali face REVOLUTIE la FCSB: inlocuitor surpriza pentru Coman

FCSB a inceput noul sezon cu o infrangere, scor 0-1 cu Astra.

Rezultatul, dar mai ales jocul echipei, nu au fost pe placul lui Gigi Becali care "a tunat" imediat dupa meci. Principala tinta a lui Becali a fost vedeta Florinel Coman, jucator pe care omul de afaceri spera sa incaseze 100 de milioane de euro.

FCSB a incercat in stagiul de pregatire din Olanda si in meciul cu Astra sistemul 4-3-3, dar echipa va reveni la clasicul 4-2-3-1 pentru partida cu Rudar Velenje din preliminariile Europa League. Pentru meciul de joi, Coman, Nedelcu si Balasa vor fi sariti din schema. Momcilovic o sa apara in centrul apararii la partida din Slovenia.

Teixeira i-ar putea lua locul lui Florinel Coman, insa FCSB pregateste si o surpriza pentru inlocuirea lui "Mbappe de Romania". Daniel Benzar a impresionat in pregatirea din vara si a devenit unul dintre preferatii patronului. Astfel, tanarul imprumutat sezonul trecut la Voluntari ar putea sa apara in primul "unsprezece" al FCSB si nu doar la meciul cu Rudar.

Cum ar putea sa arate FCSB la meciul cu Rudar Velenje: Balgradean - R.Benzar, Planic, Momcilovic, Morais - Pintilii, Ov.Popescu - Man, Morutan, Teixeira (D.Benzar) - Fl.Tanase