Cea mai TRISTA deschidere de stadion! S-au jucat primele minute pe SUPER ARENA de 15 milioane de euro a Aradului! Fanii s-au chinuit sa isi incurajeze echipa

UTA a jucat pentru prima oara pe teren propriu in iga 1 dupa 6 ani! A facut-o pe un nou stadion!

Bijuteria Aradului, stadion in valoare de 15 milioane de euro, n-a putut sa primeasca insa fani care s-o sustina pe UTA. Din cauza pandemiei, inaugurarea a avut loc fara suporteri in tribune. Aradenii asteapta relaxarea masurilor contra COVID-19 pentru a putea sa se bucure de intreg atasamentul fanilor. Cativa ultrasi au ajuns langa stadion si in aceasta seara. Au aprins torte in afara arenei de 12 000 de locuri, insa doar camerele TV au surprins momentul. Jucatorii n-au putut sa-si vada sustinatorii!