UTA Arad - FC Voluntari, LIVE TEXT de la ora 21:00 | Aradenii, la debutul pe noua arena! FC Voluntari cauta a doua victorie a sezonului!

UTA Arad va juca in aceasta seara primul meci pe teren propriu din noul sezon al Ligii 1. Aradenii isi vor inaugura, in compania celor de la FC Voluntari, noua arena pe care in curand vor putea reveni si suporterii.

"Batrana Doamna" va incerca sa obtina prima victorie din aceasta stagiune, in meciul din etapa 1 aradenii remizand la Constanta, cu FC Viitorul, scor 1-1.

De cealalta parte, FC Voluntari vine dupa victoria cu 2-1 in fata celor de la Gaz Metan Medias.

Antrenorul aradenilor, Laszlo Balint a declarat inainte de duelul cu echipa lui Mihai Teja ca nu se asteapta la un meci usor.

"Intalnim o echipa care s-a schimbat destul de mult, dar si-a pastrat filosofia. Mihai Teja este un antrenor care se bazeaza pe posesie, echipele sale sunt preocupate sa construiasca prin atacuri pozitionale. Au si jucatori capabili sa faca acest lucru, cum este Eric.

Nu va fi deloc usor. Toata lumea se gandeste acum ca, in urma jocului destul de bun facut la Constanta, o victorie ar fi ca o consecinta. Nu e asa, noi va trebui sa fim foarte bine in primul rand din punct de vedere mental. Va trebui sa avem o alta abordare ca sa ne apropiem de cele trei puncte", a declarat Balint.

Meciul dintre UTA Arad si FC Voluntari este programat de la ora 21:00 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile

UTA Arad: Moldovan - Rrumbullaku, Benga, Ilie, Melinte, Bustea - Tescan, Rosu, Albu, Buhacianu - Ionita, Hora

FC Voluntari: Ramniceanu - Ricardinho, Armas, Achim, Kosic - Capatina, Bortoneanu - Gheorghe, Eric, Gradinaru - Stoica