Neplatit de sase luni de CFR, Pascanu isi cauta dreptatea la comisii! A refuzat sa mai joace inca un sezon la Voluntari!

Alex Pascanu se simte neindreptati la CFR Cluj.

Situatia lui Alex Pascanu (21 de ani) nu este tocmai roz. Revenit la CFR Cluj dupa ce a fost imprumutat sezonul trecut la Voluntari, fotbalistul se afla intr-o situatie incerta. Dupa doua meciuri disputate in tururile preliminarii din Champions League si unul in Liga 1, se pare ca Dan Petrescu nu i-a dat niciun semn fundasului central. Pe langa faptul ca nu intra in planurile antrenorului, Pascanu este si neplatit de sase luni. Acesta situatie l-a determinat sa apeleze chiar la comisiile LPF pentru a-si cere drepturile financiare.

Conform ProSport, presedintele celor de la Voluntari a explicat ca i-a intins o mana de ajutor tanarului fotbalist de a reveni imprumut inca un sezon la formatia ilfoveana:

"Imi pare rau de situația lui Alex. Personal am vorbit cu el la telefon si i-am transmis ca vrem sa-i prelungim imprumutul la FC Voluntari. El mi-a spus ca se duce pana in Anglia la familia lui si urmeaza sa imi telefoneze, sa imi dea un raspuns. Din pacate, acel telefon de la Pascanu nu a mai venit nici pana in ziua de astazi. Se afla la Cluj acum, dar vedeti si voi ca nu intra in vederile lui Dan Petrescu.

Sincer chiar nu stiu ce vrea sa faca, insa e pacat ca un jucator care e convocat constant la nationala Under 21 a ajuns sa nu joace deloc în campionat”, a declarat Ioan Andone.

Pascanu fusese imprumutat de la inceputul acestui an la Voluntari, acolo unde a evoluat in 19 meciuri, fiind unul dintre jucatorii de baza.