Cristi Tanase, aproape sa revina in Liga 1! Antrenorul echipei confirma: "S-a discutat, dar avem si alti jucatori pe care nu-i putem da afara!"

Cristi Tanase e gata sa se intoarca in Liga 1!

Tanase a negociat in iarna cu FC Voluntari, insa a ales pana la urma sa continue in liga a doua din Turcia, la Giresunspor.

Acum, mijlocasul e gata sa revina acasa! FC Arges ar vrea sa-l aduca. La pitesteni joaca si Andrei Prepelita, un alt fotbalist important, cu meciuri in cupele europene.

Ionut Badea, antrenorul lui FC Arges, a confirmat tratativele cu Tanase, dar spune ca echipa ar avea nevoie mai intai sa se desparta de alti fotbalisti.

"S-a discutat de Cristi Tanase. Avem jucatori pe care nu-i putem da afara. Sunt situatii de club pe care trebuie sa le discutam acum intre noi", a spus Badea la Digisport.

Tanase a jucat ultima oara in Liga 1 in sezonul 2017-2018, cand a imbracat tricoul FCSB pentru jumatate de an. Tanase n-a impresionat, asa cum s-a intamplat in prima sa perioada la club. In ultimul sau sezon in Turcia, Tanase a jucat 19 meciuri si a marcat un gol. In doar 6 partide a fost, insa, titular.