Surpriza majora la Cluj! Pascanu a fost imprumutat in Spania. La ce echipa va juca liderul nationalei de tineret

Alex Pascanu pleaca din Romania dupa numai un sezon!

CFR Cluj a ajuns la un acord cu Ponferradina, echipa din liga a 2-a spaniola, pentru imprumutul e un an al fotbalistului.

Crescut in academia lui Leicester, Pascanu a semnat vara trecuta, dupa Euro U21, cu CFR. Petrescu n-a fost impresionat de el si l-a criticat dupa fiecare aparitie, iar tanarul a fost cedat ulterior tot sub forma de imprumut la FC Voluntari.

Ponferradina a evitat retrogradarea din Segunda Division in ultima clipa sezonul trecut. In acest sezon, echipa isi propune s anu mai aiba emotii in partea a doua a clasamentului. Antrenor al echipei e Bolo, fost jucator la Athletic Bilbao, Rayo sau Numancia.