EVERTON - Manchester City LIVE | City ii poate fura primul loc lui Liverpool! Formatia lui Pep Guardiola joaca in avans! Care este motivul!

Manchester City joaca in deplasare, pe terenul lui Everton.

Iata echipele de start

EVERTON:

Pickford - Kenny, Zouma, Keane, Digne - Gueye, Davies, Andre Gomes - Bernardo, Calvert-Lewis, Walcott

MANCHESTER CITY:

Ederson - Walker, Otamendi, Stones, Laporte - Fernandinho, Gundogan, David Silva - Bernardo Silva, Sane, Aguero

In cazul unei victorii pe terenul lui Everton, Manchester City va prelua fotoliul de lider in Premier League, in detrimentul lui Liverpool. Trupa lui Klopp are trei puncte avans, insa un golaveraj mai slab.

Aceasta partida ar fi trebuit sa se joace pe 23 februarie, insa a fost reprogramata. Motivul? Manchester City va disputa finala Carabao Cup impotriva lui Chelsea, pe 24 februarie.

Formatia lui Sarri trebuia sa joace chiar in ziua finalei cu echipa lui Andone, Brighton, insa meciul a fost amanat. Nu se stie cand va fi reprogramata aceasta partida.