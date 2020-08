Cea mai bizara bucurie de gol pe care ai vazut-o! Ce a vrut sa faca Holzmann dupa ce a marcat pentru Botosani?! Nimeni n-a inteles gestul

FC Botosani a avut o prima repriza plina de evenimente cu Ordabasy!

Dupa ce Pap a scos un penalty, Hozmann a marcat in minutul 25 pentru 1-0. Austriacul a ales o metoda neobisnuita pentru a celebra reusita. Holzmann le-a cerut colegilor sa astepte pentru ca el sa se puna in pozitia ciudata pe care a vrut sa le-o arate camerelor. :)



Pana la pauza s-au mai dat doua goluri. Mai intai fostul dinamovist Mahlangu a egalat pentru Ordabasy in minutul 31, apoi Dugandzic a readus-o pe Botosani in avantaj pe Botosani in minutul 33.