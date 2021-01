"Ce tre' sa faca, sa ne rupa capu' ca sa ne dea penalty?!" Balasa s-a prezentat cu ochiul DISTRUS in fata presei! Te DOARE cand te uiti la asa ceva! Ce a putut sa pateasca

Craiova a remizat din nou in campionat, 1-1 cu FC Arges.

Oltenii nu mai stiu sa castige in Liga 1! Craiova a ajuns la a sasea remiza consecutiva, fara sa obtina o victorie in mandatul lui Corneliu Papura.

Mamut a inscris primul gol in Liga 1, deschizand scorul pe Oblemenco, insa Malele a egalat rapid. Oltenii au avut si un penalty neacordat de arbitrul Chivulete in minutul 87, cand Turda a sarit sa respinga balonul si l-a lovit in fata pe Balasa.

Jucatorii au cerut penalty, insa arbitrul a lasat jocul sa continue. La finalul meciului, Balasa a mers la zona mixta pentru interviu, iar imaginea sa a inspaimantat. Jucatorul avea ochiul extrem de umflat si vanat de la faultul lui Turda.

"Din pacate nu am reusit sa castigam nici in aceasta seara, am pierdut din nou puncte, dar sper sa ne revenim din aceasta pasa cat mai repede.

Odata ce mi-a facut ochiul in acest hal, cred ca altceva nu avea cum sa fie decat penalty. Din pacate domnul arbitru nu a vazut, dupa ce s-au facut presiuni ca primim prea usor penalty, acum nu am primit deloc. Ce ar trebui sa ne faca, sa ne rupa capul ca sa ne dea penalty?!", a spus Mihai Balasa la finalul meciului.

Intrebat de transferul istoric al lui Dennis Man la Parma, alaturi de fostul sau coechipier, Valentin Mihaila, fundasul a declarat ca este bucuros pentru fostul jucator al FCSB-ului.

"Ma bucur foarte mult pentru Dennis, ii urez multa bafta, cu siguranta si el si Mihaila vor face fata. Ne bucuram pentru ei, speram sa aiba evolutii cat mai bune, sa ne aduca mandrie", a adaugat jucatorul Craiovei.