"Vorbim de plecat in strainatate, de nationala, dar trebuie sa oferi si tu ceva!" Rednic a intrat in jucatori la pauza meciului cu Craiova! Ce le-a spus

Mircea Rednic e multumit cu punctul obtinut pe Oblemenco.

Viitorul a facut o repriza secunda foarte buna, dupa una in care s-a chinuit la Craiova. Rednic si-a certat rau jucatorii la pauza si a facut 4 inlocuiri. Antrenorul Viitorului le-a cerut mai multa implicare fotbalistilor sai.

"Trebuie sa fii onest si sa spui cand esti obosit, s-a acumulat oboseala. Sunt jucatori care abia asteapta sa intre. Nu e obligatoriu sa joc cu aceeasi echipa, la mine nu exista titulari sau rezerve, campionatul e lung, le-am spus jucatorilor. Noi suntem pe drum maine toata ziua, ajungem pe seara la Constanta, e greu. Facem un meci bun, pe urma vine un meci prost...

A fost victoria cu Sibiul, apoi cu UTA nu ne-am prezentat cum am vrut eu. E meritat punctul de azi, dupa cum a decurs a doua repriza. Cum sa nu-i cert la pauza? Nu am avut in fata o Craiova care n-a fost intr-o zi foarte buna. Cand prinzi o echipa care nu reuseste sa-si faca jocul trebuie sa ai un pic de orgoliu, de ambitie. Vorbim de plecat in strainatate, suntem la nationala, trebuie sa oferi si tu. S-au pierdut multe mingi, s-au facut greseli", a spus Rednic la Digisport.