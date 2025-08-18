De ce a ajuns Coman pe lista neagră a arabilor: explicația „rupturii“, dureroasă

Internaționalul nostru a fost transferat de Al-Gharafa, în vara anului 2024. A ajuns, la Doha, ca o mare vedetă și a fost făcut „pachet“, cu destinația Cagliari, după 6 luni. După această despărțire temporară, acum părțile vor să ajungă la una definitivă.

Campionatul intern e un rahat! E execrabil! E o trisțete pentru campionatul intern că Alibec a fost cel mai bun. Eu mă iau după acest campionat? Daca mă iau după el, Alibec poate fi bun pentru o Balcaniadă! Așa, da!“.

Citatul de mai sus îi aparține lui Ladislau Boloni, primul fotbalist român cu 100 de selecții la echipa națională și fost selecționer al primei reprezentative din perioada 2002. Declarația sa a fost rostită după eliminarea rușinoasă a României de la Euro 2016, după un 0-1 cu Albania. Drama e că, la aproape un deceniu distanță, ea explică foarte multe eșecuri românești, în ceea ce privește jucătorii pe care îi dăm la „export“.

Pe scurt: mulți dintre cei care „rup norii“ în Superliga noastră, dispar fără urme, odată ce părăsesc granițele țării. Exemplele, în acest sens, sunt multiple. Apropo, se mai știe ceva de Adrian Mazilu (19 ani), atacantul care a contribuit la titlul câștigat de Farul, în 2023, după care a fost vândut, la Brighton, pentru 3 milioane de euro?

Și nu doar Mazilu sau alți puști plecați din România se pierd în străinătate. Și fotbaliștii experimentați ai Superligii ajung să o dea în bară afară. Nu în Anglia, Germania sau Franța, ci, mai nou, în țările arabe. Cazul Coman vorbește de la sine.

Florinel Coman, la cel mai slab moment din ultimii ani

Când a fost luat de Al-Gharafa, pentru 6 milioane de euro, în vara anului trecut, Coman venea după un sezon spectaculos, în România: 38 de meciuri, 19 goluri, 11 pase de gol.

Ce a urmat de atunci? O campanie cu niște cifre dezolante pentru internaționalul nostru! Pentru că, în tot sezonul trecut, în care a fost la Al-Gharafa și apoi, la Cagliari, sub forma de împrumut, Coman a reușit... 4 goluri!

Între timp, au și trecut 190 de zile de la ultimul gol al lui Coman! Care e un jucător de profil ofensiv, dar care n-a mai avut nicio contribuție ofensivă, în vreo partidă oficială, de peste 6 luni!

Așa se explică faptul că Florinel a intrat pe lista neagră a arabilor! Ei s-au convins de nivelul său, în perioada august 2024 – ianuarie 2025, în care românul a fost sub comanda portughezului Pedro Martins, la Al-Gharafa. Deși antrenorul i-a dat destule șanse, Coman a înscris fix 3 goluri, în 19 meciuri. Un bilanț foarte slab într-un campionat cu un nivel scăzut, cum e Qatar Stars League.

De fapt, ca să vedem când a avut Coman un sezon mai slab de atât, cu doar 4 goluri în total (trei pentru Al-Gharafa și unul pentru Cagliari), trebuie să ne întoarcem până în 2021-2022. Atunci, Florinel a înscris o singură dată, în 21 de apariții, la FCSB.

Coman – Al-Gharafa, se dorește o despărțire convenabilă pentru toată lumea

Revenid la situația din prezent, e clar că Florinel Coman are șanse foarte mici să evolueze, la Al-Gharafa. Atât prestațiile sale din perioada de pregătire, cât și interviul pe care antrenorul său ni l-a acordat confirmă această realitate.

În acest moment, Coman și agenții săi sunt în căutarea unei variante prin care Florinel să plece de la Al-Gharafa. Despărțirea ar fi convenabilă pentru toată lumea. Internaționalul român ar putea să-și relanseze cariera la un alt club, în timp ce formația arabă ar scăpa de plata unui salariu mare. În plus, ar elibera un loc pentru aducerea unui alt străin, unul care să fie de folos echipei, în campania care tocmai a început, în Asia.

