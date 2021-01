Voluntari - Craiova, LIVE TEXT de la 17:30 | Fara victorie in ultimele 5 meciuri, oltenii au nevoie disperata de victorie pentru a mai pastra sanse la titlu

Craiova va juca la Voluntari in al doilea meci al zilei in Liga 1.

Echipa antrenata de Corneliu Papura are nevoie disperata de victorie dupa ce nu a mai castigat de 5 etape in Liga 1. Oltenii au pierdut cu 0-2 pe teren propriu in fata FCSB-ului pe 18 decembrie si de atunci au urmat 4 rezultate de egalitate, 0-0 cu CFR si Sepsi, respectiv 1-1 cu Astra si Viitorul.

Aceasta serie nefericita a facut ca Universitatea Craiova sa se afle in acest moment la 5 puncte in spatele CFR-ului si la 6 fata de liderul FCSB, dupa ce a condus clasamentul o buna parte din acest sezon.

Nici de partea cealalta lucrurile nu stau insa mai bine. Cei de la Voluntari vin dupa nu mai putin de 8 meciuri consecutive fara victorie in Liga 1. Echipa preluata de Bogdan Andone de la Mihai Teja a obtinut in aceasta perioada doar doua egaluri, 3-3 cu Academica Clinceni si 1-1 cu Botosani.

Astfel, echipa a ajuns pe penultima pozitie a clasamentulului, avand doar 15 puncte in 18 meciuri, la egalitate cu ocupanta ultimului loc Poli Iasi.