Bergodi a spus TOT! Care este adevaratul motiv al despartirii de Craiova: "Erau mereu nemultumiti" 

Cristiano Bergodi a plecat de la Universitatea Craiova la inceputul lunii noiembrie 2020.

Antrenorul a vorbit in presa din Italia despre motivul pentru care a plecat de pe banca tehnica a oltenilor. Bergodi a spus ca a avut conflicte cu cei din conducere, felicitandu-l pe Mirel Radoi pentru faptul ca nu a acceptat sa preia echipa.

Italianul a vorbit si despre goalkeeper-ul Universitatii Craiova, Pigliacelli, pe care l-a laudat pentru jocul de picior, si a spus si ca isi doreste sa antreneze in tara natala.

"Am avut unele probleme cu conducerea. Dar calatoria a fost pozitiva: 14 victorii, 3 infrangeri si cea mai buna aparare din liga. Am fost primii in clasament, dar meritele nu au fost niciodata recunoscute, conducerea parea mereu nemultumita. Nu am vazut satisfactie.

Pigliacelli este un portar care joaca mereu la Craiova, este puternic si bun la jocul de picior. Ar putea reveni sa joace in Italia, chiar daca se simte bine acolo. Este cu siguranta cel mai bun portar din Romania, unul dintre cei mai buni in general.

Vom vedea unde voi antrena. Am fost intotdeauna bine vazut in Romania. Desigur, as vrea sa antrenez in Italia. Pentru ca nu sunt de moda veche, astept experienta potrivita. Vom vedea ce se va intampla", a declarat Bergodi, potrivit TuttoMercatoWeb.