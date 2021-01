Craiova vrea sa dea LOVITURA! Cine este mijlocasul care poate ajunge in echipa lui Papura in aceasta iarna 

Universitatea Craiova a pus ochii pe un fotbalist italian.

Oficialii din Banie intentioneaza sa-si intareasca lotul in aceasta perioada de mercato, iar unul dintre jucatorii pe care si-i doresc este mijlocasul Alessandro Murgia, legitimat in prezent la SPAL.

Fotbalistul in varsta de 24 de ani a evoluat in trecut la Lazio, pentru care a adunat circa 50 de aparitii, reusind 4 goluri si doua pase decisive. Reprezentantul departamentului de scouting de la Craiova a confirmat pentru presa din Italia interesul clubului alb-albastru pentru Murgia.

"Il stim de foarte multa vreme pe Murgia. Este genul de jucator care ar aduce valoare. In conditiile financiare potrivite, ar fi un plus pentru echipa noastra. Trebuie sa recunosc, acum are alte idei, sa ramana in Italia, sa ramana aproape de casa, daca interesul nostru nu se concretizeaza.



In Romania, fereastra de transferuri dureaza cu o saptamana mai mult decat in alte parti. Probabil dupa 1 februarie, va exista o oarecare nemultumire ca nu s-au gasit angajamente si jucatorii vor fi mai usor de adus", a declarat Alessandro Casaglia, potrivit Calciomercato.it.

Alessandro Murgia a fost crescut de Lazio, iar in 2019 a ajuns la SPAL, clubul din Serie B platind pentru el 4 milioane de euro.

Mijlocasul este cotat in prezent la 2,5 milioane de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com.