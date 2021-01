Craiova, 'victima' preferata a lui Gigi Becali! Al treilea jucator 'furat' de FCSB din Banie: "A refuzat Craiova si i-a ales pe ei!" Detaliile nestiute ale transferului

Gabriel Fulga (16 ani) este ultima lovitura pe care FCSB i-a dat-o Craiovei.

Fulga a debutat in partida FCSB 2-1 Voluntari. Pustiul de doar 16 ani a fost introdus de Toni Petrea in minutul 83 al paridei si l-a inlocuit pe Octavian Popescu.

Tanarul atacant a fost luat de FCSB de la Pro Junior Craiova. Tatal fotbalistului, dar si fostul antrenor al lui Fulga spun ca Universitatea Craiova a incercat sa forteze transferul, insa Gabriel Fulga a ales FCSB.

"Cei de la Universitatea Craiova l-au vrut. M-am intalnit cu domnii Dragos Stavaru (N.r. managerul Centrului de copii si juniori al U Craiova) si Ovidiu Costesin (N.r. managerul executiv al U Craiova) pentru el, dar copilul a ales FCSB, iar noi am tinut cont de parerea lui, cu toate ca pentru noi era mai aproape Craiova, noi fiind din Orsova.

El a mers doua saptamani in probe acolo, i-a placut si a vrut sa ramana la FCSB. Bineinteles, cei de la Craiova au intrat pe fir, dar ce sa va spun mai de atat, el a ales sa joace la FCSB. A fost o hotarare buna. Clubul l-a dorit prin vocea domnului Bogdan Costicea (N.r. seful departamentului de scouting al FCSB), el a insistat. Cumva, el l-a descoperit. A vorbit cu cei de la Pro Junior. Cand am purtat discutiile cu Universitatea Craiova, chiar si oficialii din Banie au zis ca o sa-l promoveze, dar el a ales FCSB. A fost in curtea lor, dar nu se mai pune in discutie Craiova. I-a placut la FCSB, sta in academie, in baza. A facut antrenamente si cu Craiova, dar nu a fost sa fie.", a declarat Mihaita Cristian Fulga pentru Fanatik.

Cristian Pitiche l-a pregatit pe Fulga la Pro Junior Craiova si a dezvaluit reactia Craiovei cand a auzit de interesul echipei ros-albastre:

"L-am avut si la Universitatea Craiova. Eu sunt din Banie si tin cu Craiova, va dati seama. Am avut mai multi jucatori dati la ei. Pe Gabi Fulga l-am dus la antrenamentul lui Ionut Stancu, la U19. Cand Craiova a auzit ca il vrea FCSB, cei de acolo m-au contactat.

Le-am spus ca fac tot posibilul sa vina la Universitatea Craiova, dar nu depinde de mine. El si-a dorit la FCSB. Am vorbit cu Ionut Stancu cand a luat amploare totul, dar era prea tarziu, el a vrut sa joace la FCSB. S-a tinut cont de parerea copilului", a spus si Cristian Pitiche, potrivit aceleiasi surse.

Gabriel Fulga este a treia lovitura pe care FCSB i-o da Craiovei dupa portarul Andrei Vlad (21 de ani) si mijlocasul Octavian Popescu (18 ani).