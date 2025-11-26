Emoționant! Cadoul trimis de Cristiano Ronaldo pentru familia regretatului Diogo Jota

Emoționant! Cadoul trimis de Cristiano Ronaldo pentru familia regretatului Diogo Jota
Diogo Jota și fratelui său, Andre Silva, au decedat într-un teribil accident rutier în Spania. 

Tragedia s-a petrecut după ce anvelopa Lamborghini-ului Urus în care se aflau a explodat în timpul unei depășiri, iar mașina s-a răsturnat și a fost cuprinsă instant de flăcări. Salvatorii nu au mai putut face nimic.

Cu doar câteva săptămâni înainte, Jota câștigase cu Portugalia Liga Națiunilor 2025, după finala cu Spania. La scurt timp, s-a căsătorit cu Rute Cardoso, mama celor trei copii ai săi. Iar apoi, totul s-a năruit.

Cadoul trimis de Cristiano Ronaldo pentru familia regretatului Diogo Jota

Cristiano Ronaldo, devastat la vestea morții fostului său coleg, spunea atunci: „Nu are sens… Eram împreună la națională, abia te-ai căsătorit. Condoleanțe familiei tale. Știu că vei fi mereu cu ei.”

Potrivit publicației portugheze SIC Noticias, CR7 nu s-a oprit doar la mesaj. Superstarul a comandat, pe cont propriu, o serie de ceasuri de lux create special de Jacob & Co, dedicate victoriei Portugaliei în Liga Națiunilor.

Fiecare ceas are un design personalizat, cadran skeleton și stema Portugaliei. Ronaldo le-a trimis colegilor săi aceste ceasuri înaintea meciului cu Armenia, însă a trimis unul și familiei lui Diogo Jota.

Jurnalistul Nuno Luz a dezvăluit: „Cristiano a făcut totul fără publicitate. Asta arată cine este el cu adevărat. Mulți au o imagine greșită despre el.”

Ceasurile sunt realizate la comandă și fiecare piesă valorează câteva în jur de câteva mii de euro.

