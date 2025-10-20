EXCLUSIV Ce surpriză! Cine e antrenorul care a apărut la antrenamentul lui U Cluj de azi

Ce surpriză! Cine e antrenorul care a apărut la antrenamentul lui U Cluj de azi Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Cluj a rămas fără antrenor după ce Ioan Ovidiu Sabău a demisionat, iar ardelenii întârzie numirea unui înlocuitor.

TAGS:
U ClujAdrian MutuCristiano BergodiIoan Ovidiu SabauAndrei Prepelita
Din articol

Adio, dar rămân cu tine! Sabău, în continuare la antrenamentele lui U Cluj

După startul modest de sezon, Ioan Ovidiu Sabău a cerut în două rânduri să demisioneze de la echipă. A doua demisie a fost acceptată de conducere după eșecul din ultima rundă cu FC Botoșani, scor 0-2.

Printre variantele de antrenor luate în calcul de U Cluj se numără Cristiano Bergodi, Adrian Mutu și Andrei Prepeliță, însă negocierile nu s-au finalizat.

În așteptarea noului antrenor, antrenamentul de luni al Universității Cluj a fost condus tot de Ioan Ovidiu Sabău, chiar dacă fostul mare internațional s-a despărțit oficial de club în urmă cu două zile.

Următorul meci al lui U Cluj este programat sâmbătă, de la ora 16:00, pe terenul celor de la Oțelul Galați. Ardelenii se află pe locul 10 după 13 etape, cu doar 14 puncte acumulate.

Andrei Prepeliță, o nouă variantă pentru U Cluj

În căutarea unui nou antrenor, s-a vehiculat că U Cluj este în discuții cu Cristiano Bergodi, fostul antrenor de la Sepsi și Rapid. A fost menționat și numele lui Adrian Mutu.

Totuși, se pare că în ultimele ore s-a produs o răsturnare de situație, iar conducătorii clujenilor au un nou favorit, care este deja antrenorul unei echipe din Superliga.

Conform Iamsport, Andrei Prepeliță, antrenorul fără licență PRO al celor de la Unirea Slobozia, este dorit pe banca tehnică a Universității Cluj. Cu Prepeliță pe bancă, Unirea Slobozia ocupă locul șapte în ierarhie, cu 18 puncte, asta după ce, sezonul trecut, ialomițenii s-au salvat la limită de la retrogradare.

Rămâne de văzut dacă Prepeliță își dorește la rândul lui să facă pasul la U Cluj, însă un lucru este cert: antrenorul va putea semna cu gruparea ardeleană doar în condițiile în care Unirea Slobozia îi va desface contractul sau dacă U Cluj va achita clauza de reziliere.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent &icirc;n Parlament
ULTIMELE STIRI
Mihai Popescu a rupt tăcerea de pe patul de spital! Mesajul enigmatic de patru cuvinte transmis după operație
Mihai Popescu a rupt tăcerea de pe patul de spital! Mesajul enigmatic de patru cuvinte transmis după operație
Hermannstadt &ndash; Csikszereda 0-0, ACUM pe Sport.ro! Gazdele au avut prima șansă
Hermannstadt – Csikszereda 0-0, ACUM pe Sport.ro! Gazdele au avut prima șansă
Carlos Alcaraz și-a stabilit programul de foc pentru finalul de an, după ce a fost &icirc;nvins de Sinner
Carlos Alcaraz și-a stabilit programul de foc pentru finalul de an, după ce a fost învins de Sinner
Victor Becali vede prăbușirea echipei pe val din Superliga: &bdquo;Nu se bate la titlu!&rdquo;
Victor Becali vede prăbușirea echipei pe val din Superliga: „Nu se bate la titlu!”
Situație bizară la Liverpool și reacție pe măsură a lui Arne Slot. Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu cormoranii
Situație bizară la Liverpool și reacție pe măsură a lui Arne Slot. Ce se întâmplă cu "cormoranii"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de r&acirc;s cu Metaloglobus

De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de râs cu Metaloglobus

Dobre, să nu mai &icirc;njuri Dinamo! Rapidistul a dat imediat replica

"Dobre, să nu mai înjuri Dinamo!" Rapidistul a dat imediat replica

S-a lăsat cu scandal la derby! Șeful lui Dinamo a luat foc și a dat buzna &icirc;n vestiarul Rapidului

S-a lăsat cu scandal la derby! Șeful lui Dinamo a luat foc și a dat buzna în vestiarul Rapidului

Rom&acirc;nia - Polonia, meci fantastic pe VOYO și Pro Arena! &bdquo;Tricolorele&rdquo; au dat totul pentru calificarea &icirc;n Final Four-ul Euro Cup

România - Polonia, meci fantastic pe VOYO și Pro Arena! „Tricolorele” au dat totul pentru calificarea în Final Four-ul Euro Cup

Dinamo - Rapid 0-2! Giuleștenii, două goluri dintr-un singur șut pe poartă

Dinamo - Rapid 0-2! Giuleștenii, două goluri dintr-un singur șut pe poartă

Kopic, replică tăioasă după derby: &bdquo;Vă rog! Nu pot să fac asta&ldquo;

Kopic, replică tăioasă după derby: „Vă rog! Nu pot să fac asta“



Recomandarile redactiei
Mihai Popescu a rupt tăcerea de pe patul de spital! Mesajul enigmatic de patru cuvinte transmis după operație
Mihai Popescu a rupt tăcerea de pe patul de spital! Mesajul enigmatic de patru cuvinte transmis după operație
Iuliu Mureșan, prima reacție la CFR! Dezvăluie cum l-a &bdquo;vrăjit&rdquo; Varga: Are vorba dulce!
Iuliu Mureșan, prima reacție la CFR! Dezvăluie cum l-a „vrăjit” Varga: "Are vorba dulce!"
Adrian Mititelu, pe cale să dea lovitură: 2.500.000 de euro!
Adrian Mititelu, pe cale să dea lovitură: 2.500.000 de euro!
Hermannstadt &ndash; Csikszereda 0-0, ACUM pe Sport.ro! Gazdele au avut prima șansă
Hermannstadt – Csikszereda 0-0, ACUM pe Sport.ro! Gazdele au avut prima șansă
Victor Becali vede prăbușirea echipei pe val din Superliga: &bdquo;Nu se bate la titlu!&rdquo;
Victor Becali vede prăbușirea echipei pe val din Superliga: „Nu se bate la titlu!”
Alte subiecte de interes
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol &icirc;n amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fierbe Giuleștiul! Fostul antrenor, standing ovation &icirc;n tribune. Fanii s-au &icirc;nghesuit să facă poze cu el
"Fierbe" Giuleștiul! Fostul antrenor, standing ovation în tribune. Fanii s-au înghesuit să facă poze cu el
Știre falsă! Burleanu intervine &icirc;n cazul așa-zisului selecționer interzis pentru Rom&acirc;nia
"Știre falsă!" Burleanu intervine în cazul așa-zisului "selecționer interzis" pentru România
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: Am aflat ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat. Nu e normal!
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
CITESTE SI
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent &icirc;n Parlament

stirileprotv Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi &icirc;n cazul pensiilor magistraților, după două am&acirc;nări

stirileprotv Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări

Ce despăgubiri vor primi locatarii din blocul din Rahova care a explodat. Ghid pentru &icirc;ncheierea unei polițe facultative

stirileprotv Ce despăgubiri vor primi locatarii din blocul din Rahova care a explodat. Ghid pentru încheierea unei polițe facultative

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!