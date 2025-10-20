Adio, dar rămân cu tine! Sabău, în continuare la antrenamentele lui U Cluj
După startul modest de sezon, Ioan Ovidiu Sabău a cerut în două rânduri să demisioneze de la echipă. A doua demisie a fost acceptată de conducere după eșecul din ultima rundă cu FC Botoșani, scor 0-2.
Printre variantele de antrenor luate în calcul de U Cluj se numără Cristiano Bergodi, Adrian Mutu și Andrei Prepeliță, însă negocierile nu s-au finalizat.
În așteptarea noului antrenor, antrenamentul de luni al Universității Cluj a fost condus tot de Ioan Ovidiu Sabău, chiar dacă fostul mare internațional s-a despărțit oficial de club în urmă cu două zile.
Următorul meci al lui U Cluj este programat sâmbătă, de la ora 16:00, pe terenul celor de la Oțelul Galați. Ardelenii se află pe locul 10 după 13 etape, cu doar 14 puncte acumulate.
Andrei Prepeliță, o nouă variantă pentru U Cluj
În căutarea unui nou antrenor, s-a vehiculat că U Cluj este în discuții cu Cristiano Bergodi, fostul antrenor de la Sepsi și Rapid. A fost menționat și numele lui Adrian Mutu.
Totuși, se pare că în ultimele ore s-a produs o răsturnare de situație, iar conducătorii clujenilor au un nou favorit, care este deja antrenorul unei echipe din Superliga.
Conform Iamsport, Andrei Prepeliță, antrenorul fără licență PRO al celor de la Unirea Slobozia, este dorit pe banca tehnică a Universității Cluj. Cu Prepeliță pe bancă, Unirea Slobozia ocupă locul șapte în ierarhie, cu 18 puncte, asta după ce, sezonul trecut, ialomițenii s-au salvat la limită de la retrogradare.
Rămâne de văzut dacă Prepeliță își dorește la rândul lui să facă pasul la U Cluj, însă un lucru este cert: antrenorul va putea semna cu gruparea ardeleană doar în condițiile în care Unirea Slobozia îi va desface contractul sau dacă U Cluj va achita clauza de reziliere.