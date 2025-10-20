Adio, dar rămân cu tine! Sabău, în continuare la antrenamentele lui U Cluj

După startul modest de sezon, Ioan Ovidiu Sabău a cerut în două rânduri să demisioneze de la echipă. A doua demisie a fost acceptată de conducere după eșecul din ultima rundă cu FC Botoșani, scor 0-2.



Printre variantele de antrenor luate în calcul de U Cluj se numără Cristiano Bergodi, Adrian Mutu și Andrei Prepeliță, însă negocierile nu s-au finalizat.



În așteptarea noului antrenor, antrenamentul de luni al Universității Cluj a fost condus tot de Ioan Ovidiu Sabău, chiar dacă fostul mare internațional s-a despărțit oficial de club în urmă cu două zile.



Următorul meci al lui U Cluj este programat sâmbătă, de la ora 16:00, pe terenul celor de la Oțelul Galați. Ardelenii se află pe locul 10 după 13 etape, cu doar 14 puncte acumulate.

