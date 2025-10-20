În căutarea unui nou antrenor, s-a vehiculat că U Cluj este în discuții cu Cristiano Bergodi, fostul antrenor de la Sepsi și Rapid. A fost menționat și numele lui Adrian Mutu.

Andrei Prepeliță, dorit la U Cluj

Totuși, se pare că în ultimele ore s-a produs o răsturnare de situație, iar conducătorii clujenilor au un nou favorit, care este deja antrenorul unei echipe din Superliga.

Conform Iamsport, Andrei Prepeliță, antrenorul fără licență PRO al celor de la Unirea Slobozia, este dorit pe banca tehnică a Universității Cluj. Cu Prepeliță pe bancă, Unirea Slobozia ocupă locul șapte în ierarhie, cu 18 puncte, asta după ce, sezonul trecut, ialomițenii s-au salvat la limită de la retrogradare.

Rămâne de văzut dacă Prepeliță își dorește la rândul lui să facă pasul la U Cluj, însă un lucru este cert: antrenorul va putea semna cu gruparea ardeleană doar în condițiile în care Unirea Slobozia îi va desface contractul sau dacă U Cluj va achita clauza de reziliere.

După 13 etape, U Cluj ocupă locul 10 în clasament, cu 14 puncte. Sezonul trecut, ”Șepcile Roșii” au fost revelația Superligii și s-au aflat o perioadă îndelungată în fruntea clasamentului. Totodată, Sabău le-a adus ardelenilor calificarea în Conference League, însă totul s-a stricat în acest sezon în care ar fi apărut anumite neînțelegeri între tehnician și anumiți jucători.

