Acord! U Cluj a bătut palma cu noul antrenor: revenire spectaculoasă în Superliga

U Cluj a bătut palma cu Cristiano Bergodi

După un sezon grozav încheiat cu calificarea în cupele europene, Ioan Ovidiu Sabău nu a reușit să repede isprava în startul actualei stagiuni. U Cluj a suferit 5 eșecuri în primele 13 etape și se află pe locul 10 din Superliga, cu 14 puncte.



După înfrângerea cu FC Botoșani (0-2), U Cluj a anunțat că a acceptat demisia lui Ioan Ovidiu Sabău. Ardelenii au găsit rapid un înlocuitor: italianul Cristiano Bergodi (61 de ani).



U Cluj a ajuns la un acord cu Cristiano Bergodi, care urmează să semneze un contract pe două sezoane și să încaseze un salariu lunar de 15.000 de euro, anunță GSP.



Bergodi revine astfel în România după un an și jumătate. Italianul a părăsit-o pe Rapid în aprilie 2024.

