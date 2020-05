Ce spune Victor Becali de VANZAREA lui Dinamo! "Chiar nu inteleg aceasta situatie!" Fostul impresar da cartile pe fata

Ionut Negoita a fost in discutii pentru vanzarea clubului, cu Herminio Menendez, un investitor spaniol, dar totul a picat, dupa ce spaniolul nu prea s-a aratat la fata si nu a prezentat vreo garantie.

Dinamo este intr-o situatie cel putin dificila. Clubul a fost tinut in viata de generozitatea suporterilor, iar Ionut Negoita nu vrea sa mai investeasca niciun ban. Investitorul cauta pe cineva sa preia echipa, insa e greu de gasit un om implicat si cu bani, care sa isi doreasca.

Victor Becali, fostul impresar si varul lui Gigi Becali, a vorbit despre situatia 'cainilor' si spune ca nu intelege toata povestea, iar Ionut Negoita este pretentios in ceea ce priveste omul caruia sa ii cedeze actiunile.

"E o poveste. Se spune ca se vinde, ca nu se vinde... Nu stiu ce se va intampla. pentru Dinamo ar fi importanat sa se incheie aceasta poveste, ca sa aiba liniste. Ionut Negoita vrea sa vanda Dinamo, dar nu oricui! N-am niciun motiv sa nu-l cred pe Negoita. Vad ultimatum pste ultimatum, iar asta inseamna ca s-au reluat discutiile.

Cel mai mult se vorbeste despre Toni Curea, un agent. Se aude de Herminio Menendez, care, din cate stiu, nu a fost presedinte la Sevilla, cum a spus Ioan Andone, ci a fost la departamentul Financiar. Sunt multe echipe in Spania pe care pori sa le iei pe bani mai putini decat la Dinamo. Mi-e greu sa cred ca un fond de investitii vrea sa cumpere. trebuie sa produca bani, iar in urmatorii 7-8 ani egreu sa poti produce bani cu Dinamo. Chiar nu inteleg aceasta poveste.

Rusii, fondurile de investitiim seicii, arabii s-au dus prin Anglia sau Franta pentru ca au afaceri de miliarde in tarile respective! Daca ar fi niste oameni care au afaceri in Romania si cumpara o echipa de fotbal, as putea sa inteleg. Seicii nici nu au auzit de Dinamo.", a spus Victor Becali la emisiunea "Realitatea sportiva".