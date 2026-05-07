Un club din play-off, măcinat de arbitri: ”Toate ne-au costat!”

Echipa pregătită de Zeljko Kopic se află pe locul 4 în clasamentul play-off-ului cu 34 de puncte. După șapte etape desfășurate în partea a doua a campionatului, ”câinii” au consemnat două victorii, două remize și trei eșecuri.

Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Zeljko Kopic a vorbit despre deciziile de arbitraj din meciurile lui Dinamo și s-a arătat extrem de nemulțumit de cum au evoluat lucrurile în timpul confruntărilor.

Kopic a susținut că Dinamo a fost privilegiată în mai multe rânduri de puncte și că va lua întotdeauna apărarea formației pe care o dirijează în astfel de situații.

Kopic: ”Să avem parte de decizii normale în timpul partidei!”

”Nu îmi place să vorbesc în general de arbitrii, despre decizii, dar suntem în cea mai importantă parte a campionatului. Dacă analizăm toate greșelile care s-au întâmplat împotriva lui Dinamo, toate ne-au costat puncte.

Trebuie să spunem clar că astfel de greșeli sunt împotriva noastră.

Încă din primul moment de când am ajuns la Dinamo și până voi sta aici scopul meu este să îmi protejez echipa și clubul. Și dacă trebuie să reacționez, o voi face.

Nu văd unitate între cluburi pentru a face lucrurile să meargă mai bine. Fiecare reacționează strict pentru echipa lui, pentru clubul lui. Unii sunt mai vocali, alții mai diplomați.

Singurul meu interes este Dinamo, echipa, clubul meu, să avem parte de decizii normale pe timpul partidei.

(n.r. Că Dinamo nu are parte de respect) Am zis-o după meciul cu Rapid că ăsta e sentimentul meu, da. Am acest sentiment și nu văd să se fi schimbat ceva.

Este frustrare și ok, spunem că nu trebuie să ne gândim la asta, dar e vorba și de emoții. Se antrenează din greu tot sezonul! E vorba de sacrificiu”, a spus Zeljko Kopic într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.

