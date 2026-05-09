Zeljko Kopic (48 de ani) a susținut conferința de presă premergătoare jocului, iar printre altele a anunțat că nu va avea la dispoziție trei jucători pentru această partidă.

Mamoudou Karamoko și Andrei Mărginean nu au fost încă recuperați după accidentări, iar Alberto Soro nu a fost recuperat și va mai lipsi o perioadă.

Dinamo ar putea ”tranșa”, în mare parte, socoteala în lupta pentru cupele europene dacă va câștiga în meciul cu FC Argeș. Are nevoie de un mic ”ajutor” din partea celor de la U Cluj, care vor juca împotriva Rapidului sâmbătă, iar dacă jocul rezultatelor va fi favorabil, atunci distanța dintre locul patru și locul cinci poate fi de cinci puncte la finele acestei runde.

„Karamoko încă are probleme, Mărginean la fel, Alberto Soro nu este pregătit pentru acest joc, va lipsi o vreme. Nu suntem în cel mai bun moment din punctul de vedere al efectivului, dar asta este.

Vom vedea până mâine ce opțiuni vom considera a fi cele mai bune. Avem ideile noastre, dar vrem să le ținem pentru noi”, a spus Kopic, la conferința de presă.

Având în vedere că Universitatea Craiova și U Cluj, primele două clasate, vor disputa finala Cupei României, locul trei va duce direct în preliminariile Conference League sau Europa League, astfel că echipa care va disputa barajul cu o rivală din play-out va fi cea de pe locul patru.

Întrebat pe cine preferă în barajul pentru Conference League dintre Rapid și Dinamo, Bănel Nicoliță, fost jucător la FCSB, vrea echipa in Grant adversară direct grupării roș-albastre.

”(n.r. Pe cine preferi în barajul de Conference, Rapid sau Dinamo?) Băi, sincer mi-aș dori Rapidul. Mi-aș dori să-i batem și să le arătăm că suntem echipa mai bună”, a spus Nicoliță pentru Pro TV și Sport.ro.