Ce se întâmplă la CFR Cluj! Daniel Pancu a dat cărțile pe față: „Am vorbit cu Ioan Varga”

Formația ardeleană se află pe locul 11 în Superliga și la șapte puncte de ultimul loc de play-off care este ocupat în prezent de Oțelul.

De când a preluat-o pe CFR Cluj, Daniel Pancu are patru victorii, două înfrângeri și o remiză în campionat.

Ce se întâmplă la CFR Cluj! Daniel Pancu: „S-au plătit mai multe, acum de Crăciun”

Antrenorul lui CFR Cluj a fost întrebat despre problemele financiare de la echipă și a dezvăluit că în perioada sărbătorilor jucătorii și-au promit salariile restante.

„(n.r. S-au mai rezolvat ceva din problemele financiare?) Din câte știu eu, s-a mai plătit un salariu sau s-au plătit mai multe, acum de Crăciun”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.

Pancu a explicat că are anumite asigurări pe din partea patronului lui CFR Cluj că problemele financiare se vor rezolva.

„Am vorbit cu Ioan Varga de Crăciun. Patronul mi-a transmis o stare de încredere în voce.

Mi-a zis că în ianuarie încearcă să rezolve toate problemele. Doamne ajută!”, a mai spus antrenorul lui CFR Cluj.

