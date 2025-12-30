Ce se întâmplă la CFR Cluj! Daniel Pancu a dat cărțile pe față: „Am vorbit cu Ioan Varga”

Formația ardeleană se află pe locul 11 în Superliga și la șapte puncte de ultimul loc de play-off care este ocupat în prezent de Oțelul.
De când a preluat-o pe CFR Cluj, Daniel Pancu are patru victorii, două înfrângeri și o remiză în campionat.
Ce se întâmplă la CFR Cluj! Daniel Pancu: „S-au plătit mai multe, acum de Crăciun”
Antrenorul lui CFR Cluj a fost întrebat despre problemele financiare de la echipă și a dezvăluit că în perioada sărbătorilor jucătorii și-au promit salariile restante.
„(n.r. S-au mai rezolvat ceva din problemele financiare?) Din câte știu eu, s-a mai plătit un salariu sau s-au plătit mai multe, acum de Crăciun”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.
Pancu a explicat că are anumite asigurări pe din partea patronului lui CFR Cluj că problemele financiare se vor rezolva.
„Am vorbit cu Ioan Varga de Crăciun. Patronul mi-a transmis o stare de încredere în voce.
Mi-a zis că în ianuarie încearcă să rezolve toate problemele. Doamne ajută!”, a mai spus antrenorul lui CFR Cluj.