Ce se întâmplă la CFR Cluj! Daniel Pancu a dat cărțile pe față: „Am vorbit cu Ioan Varga”

Alexandru Hațieganu
Daniel Pancu a vorbit despre problemele financiare de la CFR Cluj.

CFR ClujSuperligaDaniel PancuIoan Varga
Formația ardeleană se află pe locul 11 în Superliga și la șapte puncte de ultimul loc de play-off care este ocupat în prezent de Oțelul.

De când a preluat-o pe CFR Cluj, Daniel Pancu are patru victorii, două înfrângeri și o remiză în campionat.

Ce se întâmplă la CFR Cluj! Daniel Pancu: „S-au plătit mai multe, acum de Crăciun”

Antrenorul lui CFR Cluj a fost întrebat despre problemele financiare de la echipă și a dezvăluit că în perioada sărbătorilor jucătorii și-au promit salariile restante.

(n.r. S-au mai rezolvat ceva din problemele financiare?) Din câte știu eu, s-a mai plătit un salariu sau s-au plătit mai multe, acum de Crăciun”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.

Pancu a explicat că are anumite asigurări pe din partea patronului lui CFR Cluj că problemele financiare se vor rezolva.

„Am vorbit cu Ioan Varga de Crăciun. Patronul mi-a transmis o stare de încredere în voce.

Mi-a zis că în ianuarie încearcă să rezolve toate problemele. Doamne ajută!”, a mai spus antrenorul lui CFR Cluj.

Ciprian Marica: "Mă lasă mască gestul lui Louis Munteanu de a îmbrăca tricoul lui FCSB"

Fostul internațional Ciprian Marica, acționar la Farul Constanța, a vorbit adesea laudativ la adresa lui Munteanu, însă de această dată nu a găsit nicio explicație pentru gestul atacantului de la CFR Cluj.

"Sincer, eu îl susțin pe Louis Munteanu, l-am apreciat, îmi place jocul lui. Chiar am spus că e jucător de echipă națională, însă acest gest mă lasă mască. Nu pot să cred că e un gest întâmplător. 

Dacă faci acest gest, trebuie să-ți asumi toate repercusiunile și toate lucrurile care vin după acest lucru, fără să ai nici cel mai mic lucru de comentat", a spus Ciprian Marica, într-un interviu pentru PRO TV.

Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
A fost ofertat și de CFR Cluj și Universitatea Craiova, dar a ales-o pe FCSB și a eșuat: ”Nu se poate refuza!”
E-MIL prezintă știrile zilei | Louis Munteanu a dat de belea la CFR Cluj, iar FCSB poate rămâne fără Florin Tănase
Andrei Cordea a dezvăluit secretul formei sale la CFR Cluj: „Nu sunt disperat”
Dinamo aruncă bomba! Semnează și pleacă în cantonament cu echipa
Cristi Săpunaru, uluit de primul transfer pregătit de Rapid: ”Ăsta e jucător?”
Cristi Chivu, nominalizat la categoria „Omul Anului” de o legendă a Italiei
Cutremur la Liverpool! ”Cormoranii” și-au dat afară antrenorul în mijlocul sărbătorilor
Ultimatum în Giulești! Costel Gâlcă și-a pierdut răbdarea cu un fotbalist de la Rapid
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar înainte de finalul anului

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Lewandowski! Catalanii au început negocierile

A fost ofertat și de CFR Cluj și Universitatea Craiova, dar a ales-o pe FCSB și a eșuat: ”Nu se poate refuza!”

Olăroiu, mărturisire dureroasă despre imaginea României: „Ăsta e adevărul!“

Fabio Galante, dat pe spate de Cristi Chivu: „Acesta este drumul lui Inter”



Dinamo aruncă bomba! Semnează și pleacă în cantonament cu echipa
Cristi Săpunaru, uluit de primul transfer pregătit de Rapid: ”Ăsta e jucător?”
Cutremur la Liverpool! ”Cormoranii” și-au dat afară antrenorul în mijlocul sărbătorilor
Cristi Borcea e convins: ”Ele au cele mai bune loturi din campionat”
Cristi Chivu, nominalizat la categoria „Omul Anului” de o legendă a Italiei
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
