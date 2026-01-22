Multiplul campion național de raliuri a hotărât să se despartă de una dintre cele mai valoroase investiții ale sale din orașul natal. Titi Aur a publicat deja anunțul pe site-urile de specialitate, unde a detaliat facilitățile de lux ale construcției, de la piscina acoperită până la suprafața generoasă a terenului, totul în schimbul a 800.000 de euro.
„Casă de vânzare în Bârlad, cu garaj, piscină, saună, la suma de 800.000 de euro, prețul e negociabil. Locuința este mobilată și utilată complet, situată în cartier liniștit. Structura e solidă. Suprafața totală e de 1.300 mp, 450 mp construiți - 380 mp utilități. Are 5 dormitoare, bucătărie și dinning room open space, dar și garaj de 30 mp și piscină- 130 mc, acoperită, cu o suprafață de 80 mp. Are și saună, subsol, mansardă și grădină amenajată”, se arată în anunțul publicat de Titi Aur.