„Casă de vânzare în Bârlad, cu garaj, piscină, saună, la suma de 800.000 de euro, prețul e negociabil. Locuința este mobilată și utilată complet, situată în cartier liniștit. Structura e solidă. Suprafața totală e de 1.300 mp, 450 mp construiți - 380 mp utilități. Are 5 dormitoare, bucătărie și dinning room open space, dar și garaj de 30 mp și piscină- 130 mc, acoperită, cu o suprafață de 80 mp. Are și saună, subsol, mansardă și grădină amenajată” , se arată în anunțul publicat de Titi Aur.

Multiplul campion național de raliuri a hotărât să se despartă de una dintre cele mai valoroase investiții ale sale din orașul natal. Titi Aur a publicat deja anunțul pe site-urile de specialitate, unde a detaliat facilitățile de lux ale construcției, de la piscina acoperită până la suprafața generoasă a terenului, totul în schimbul a 800.000 de euro.

„Nu e pentru noi”



Titi Aur a vorbit pentru click.ro despre motivele care l-au împins la acest gest. Stabilit în Capitală de un deceniu și jumătate, acesta a realizat că întreținerea unei asemenea vile, în care nu mai locuiește nimeni, nu se mai justifică.



„Da, am decis să vindem casa din Bârlad, pentru că, de 15 ani, ne-am mutat la București, nu mai locuim acolo, mergem foarte rar. Este o cheltuială în plus și n-o mai folosim. Nu e ieftină, e 800.000 de euro negociabil, dar am investit foarte mult în această construcție.



E o casă foarte rezistentă, este construită de un proiectant, pe un teren pe care l-am avut în apropierea casei unde m-am născut. Am ajuns la concluzia că această casă nu e pentru noi, ci pentru cine se potrivește și vrea să locuiască în Bârlad”, a transmis Titi Aur.

