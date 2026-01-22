Newcastle a primit vizita lui PSV miercuri seară, de la ora 22:00, pe ”St. James' Park”, în etapa cu numărul 7 din faza principală a competiției UEFA Champions League.



La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Peter Bosz a cedat de trei ori în fața lui Newcastle și a plecat în Olanda fără niciun punct!



Antrenorul lui Dennis Man a făcut anunțul după dezastrul de la Newcastle: ”Sună dramatic, știu”



După meci, Bosz a evidențiat că elevii săi au fost rămas în vestiar scurși de energie după eșecul cu Newcastle, pe care l-a descris drept ”teribil”. Totuși, Bosz a apreciat că jucătorii au fost bătăioși și că au creat în anumite momente pericol la poarta ”coțofenelor”.



”Nu ne-am creat nicio ocazie mare, dar nici Newcastle nu a făcut-o. Dacă facem greșeli în continuare, va fi greu să câștigăm. Dar nu o să-mi critic jucătorii de aici. Cred că am jucat curajos și am pus Newcastle sub multă presiune.



Fiecare înfrângere este teribilă. Băieții sunt epuizați în vestiar. Sună dramatic, dar vrei să câștigi.



Acest meci ne-a dat multă încredere. Am venit la Newcastle știind că jucăm împotriva unei echipe foarte puternice din Premier League. Cred că ne-am descurcat bine punând adversarul sub presiune cu multă energie și intensitate”, a spus Peter Bosz, potrivit omroepbrabant.nl.

