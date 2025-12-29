Atacantul dorit și de Gigi Becali la FCSB a apărut la un meci de fotbal în sală purtând un tricou al campioanei României, gest pentru care a fost făcut praf de Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj.

Daniel Pancu: ”Cu siguranță există oferte pentru Louis Munteanu, nu știu de unde, dar există!”

Atacantul a explicat că a fost vorba despre un gest de susținere față de Mihai Popescu, un apropiat de-ai săi, care s-a accidentat grav și va rata întreg sezonul.

Daniel Pancu, antrenorul formației din Gruia, a vorbit despre gestul fotbalistului și a mărturisit că nu este deranjat neapărat de faptul că jucătorul a purtat un tricou al rivalei, ci pentru că a jucat fotbal în sală fără a avea permisiunea clubului.

”La început am crezut că e ceva caritabil, că se vinde vreun tricou, după care a venit el cu explicațiile. Eu nu am vorbit deloc cu el. El, pe teren, a dat gol cu FCSB mai tot timpul, nu cred că are vreo afinitate față de clubul ăsta, a spus acolo despre un fost coleg cu care se înțelege foarte bine aflat într-o situație grea, e în vacanță, poate să își pună orice tricou vrea. Problema e că a jucat fotbal pe parchet. Nu știu dacă a jucat sau nu, dar în pozele alea apare și o minge de fotbal. Asta era singura mea problemă. El a cerut să plece cu patru zile înainte de jocul de la Botoșani, a fost suspendat în ultima etapă, de atunci nu am mai discutat deloc. Nu știu nimic despre vreo amendă, nu cred că e prevăzut în regulament să nu ai voie să porți tricoul altei echipe”, a spus Pancu la Digi Sport.

Întrebat dacă gestul lui Louis Munteanu este încă o măsură prin care jucătorul încearcă să își forțeze plecarea de la CFR Cluj, Pancu a spus că deocamdată fotbalistul se află sub contract cu gruparea din Gruia și, în momentul de față, jucătorul este inclus în strategia clubului.

Totuși, antrenorul a explicat că pentru Louis Munteanu sunt mai multe oferte pe masa celor de la CFR Cluj.

”Întrebați conducerea, întrebați-l pe el, nu știu. Sunt total împotriva fotbalului pe parchet, din punctul ăsta de vedere, e o gafă din partea lui. Nu e normal (n.r. să îmbrace tricoul lui FCSB), dar nu știu dacă e prevăzut în regulament. Sigur a adus prejudicii clubului. Dacă aveam un coleg într-o situație grea și voiam să îi transmit ceva printr-un gest, îmbrăcam și eu acel tricou. Așa judec eu. Eu știu că Louis Munteanu dă goluri tot timpul cu FCSB. E un aspect care contează de o sută de mii de ori mai mult decât un tricou purtat al lui Mihai Popescu.

Nu știu dacă vrea să își forțeze plecarea, de când am venit nu a pierdut niciun antrenament și a fost decisiv, ori cu gol, ori cu pasă de gol, ori prin simpla lui prezență. De când am venit eu, a avut continuitate. El are interesul să joace foarte bine pentru că la mijloc e echipa națională, e o motivație suplimentară.

Cu siguranță există oferte pentru el, nu știu de unde, dar există. În momentul de față, planurile sunt cu Louis Munteanu, e jucătorul CFR-ului”, a adăugat antrenorul.

