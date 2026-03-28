Zeljko Kopic nu a avut mai mulți jucători la dispoziție pentru această partidă, majoritatea titularilor fiind plecați la loturile naționale în această pauză competițională. A fost, însă, un prilej de a-i vedea la treabă pe jucătorii care au evoluat mai puțin, printre care și nou-transferatul George Pușcaș (29 de ani).

George Pușcaș va face un RMN după accidentarea din meciul cu CS Dinamo

Semnat de Dinamo în urmă cu aproape o lună, Pușcaș a avut nevoie de o perioadă de pauză pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică, având în vedere că nu a mai evoluat de opt luni într-un meci oficial. Introdus în a doua repriză, internaționalul român a și reușit să marcheze golul de 3-1, dar a ieșit accidentat.

Din informațiile obținute de Sport.ro, Pușcaș a simțit un disconfort, iar staff-ul tehnic a decis să nu riște, în contextul în care acesta vine după o perioadă lungă de pauză. Totuși, atacantul va face, luni, un RMN după accidentarea care le dă emoții dinamoviștilor, iar tot atunci se va afla dacă acesta va fi apt pentru meciul cu FC Argeș, primul de după reluarea campionatului.

George Pușcaș este atacantul de care Dinamo avea nevoie ”ca de aer”, în contextul în care Mamoudou Karamoko a fost accidentat, iar multe voci importante din fotbalul românesc au semnalat lipsa unui vârf în echipa lui Zeljko Kopic.

Dacă accidentarea îl va ține departe de gazon pe Pușcaș pentru încă o perioadă de timp, ar putea fi o adevărată lovitură pentru Dinamo, mai ales că au trecut deja două etape din play-off, iar semifinala de Cupa României cu Universitatea Craiova (22 aprilie) se apropie cu pași repezi.

Dinamo a întors soarta meciului cu CS Dinamo în a doua repriză

CS Dinamo a deschis scorul în finalul primei reprize, însă echipa lui Zeljko Kopic s-a impus cu trei goluri în repriza secundă: Danny Armstrong, în minutul 50, din lovitură liberă, Alexandru Pop (59') și George Pușcaș (74').

Primul 11 al lui Dinamo la amicalul cu CS Dinamo: Roșca - Ikoko, Toader, Opruț, Țicu - Soro, Mărginean, Cîrjan - Caragea, Pop, Armstrong

Roșca - Ikoko, Toader, Opruț, Țicu - Soro, Mărginean, Cîrjan - Caragea, Pop, Armstrong Zeljko Kopic i-a mai avut la dispoziție pe: Honceru, Beckett, Ciubotaru, Gnahore, Oancea, Creangă, Gavrilă, Sivis, Pușcaș, N'Giuwu

George Pușcaș, primul gol după fix un an!

Vârful nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025 și a avut nevoie de timp pentru a intra în planurile antrenorului Zeljko Kopic.

Ultimul gol marcat de Pușcaș datează din 28 martie 2025, într-un meci cu Fenerbahçe, din penalty. Ultima reușită din acțiune a venit pe 21 februarie 2025, contra lui Hatayspor.

Dinamo, început slab de play-off

Dinamo a început play-off-ul cum nu se putea mai rău și a ajuns pe locul șase, cu două înfrângeri din tot atâtea partide și 26 de puncte. Următoarea clasată, FC Argeș, are 28 de puncte.

Astfel, meciul din etapa următoare, de la Mioveni, va avea o miză importantă pentru ”câini”. Dacă echipa lui Kopic va pierde din nou, Dinamo va pierde contactul cu următoarele clasate.