Ce scriu italienii despre jucătorul pe care Hagi îl vrea la Farul

Un jucător pe care Hagi îl vrea la Farul și în sezonul următor este Louis Munteanu. Atacantul în vârstă de 20 de ani a fost împrumutat în acest sezon de la Fiorentina, iar după încheierea sezonului ar trebuit să revină la formația italiană.

Italienii remarcă sezonul excelent al lui Louis Munteanu la Farul

Totuși, Gică Hagi a declarat în mai multe rânduri că și-ar dori să ajungă la un acord cu Fiorentina prin care împrumutul lui Munteanu să fie prelungit cu încă un sezon. Până la acest moment, cele două cluburi nu au ajuns la o concluzie.

După câștigarea titlului, în presa din Italia a fost remarcat "sezonul extrem de pozitiv" traversat de Munteanu la Farul, dar și golul decisiv reușit de atacantul împrumutat de la Fiorentina în meciul cu FCSB.

"Farul lui Hagi a făcut istorie câștigând primul titlu de campioană, cu un avans de patru puncte față de FCSB. Victoria cu 3-2 contra echipei care în trecut s-a numit Steaua București a fost decisivă. Louis Munteanu a contribuit decisiv, el marcând golul de 3-2 în minutul 85, aducând astfel trofeul Superligii.

Cu o etapă înainte de final, Munteanu are 8 goluri și 6 pase decisive. A fost un sezon extrem de pozitiv din punct de vedere personal", a scris Viola News.

Gică Hagi vrea să îl păstreze pe Louis Munteanu încă un an

Deși nu are o opțiune de transfer definitiv, Gică Hagi spunea că și-ar dori să îl mai păstreze încă un an pe Louis Munteanu, sub formă de împrumut. Totuși, managerul tehnic al Farului recunoaștea că totul depinde de Fiorentina.

"Vorbesc public acum și cred că mă aude toată lumea. Mi-aș dori să mai stea cu noi. Depinde de Fiorentina, nu de noi. Probabil el mai are încă 2-3 ani contract cu Fiorentina. Eu ce să zic? Lucrurile se văd în fotbal.

El a venit la noi, a jucat foarte bine, a avut momente extraordinare. E un nouar, care acum învață să joace și bandă stângă. O face foarte bine, se obișnuiește și e un jucător foarte bun", spunea recent Gică Hagi, la Digisport.