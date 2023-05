Louis Munteanu a vorbit deschis despre viitorul său. Ce a comentat despre interesul celor de la FCSB

Crescut la Academia Hagi, Louis Munteanu (20 ani) a fost vândut în septembrie 2020 la Fiorentina, pentru 1,7 milioane euro. Atacantul născut în Vaslui a jucat constant pentru echipa Primavera a italienilor, însă nu a debutat la prima echipă, iar anul trecut a fost împrumutat pentru un sezon înapoi la Farul Constanța.

Deși nu are o opțiune de transfer definitiv, Gică Hagi a mărturisit că și-ar dori să îl mai păstreze încă un an pe fotbalist, sub formă de împrumut, însă și Gigi Becali și-a arătat interesul pentru jucător.

Ce a declarat Louis Munteanu despre viitorul său



Atacantul a dezvăluit că și-ar dori să mai continue încă un sezon la Farul Constanța, fiind singura echipă din România la care i-ar plăcea să joace.

"Nu știu dacă mă întorc la Fiorentina. Cred că zilele astea o să se discute, nu știu nimic momentan. Ce o să fie mai bine pentru mine, asta îmi doresc. Sincer să fiu nu cred că a fost adevărat interesul celor de la FCSB. A fost mai mult așa, o strategie pentru că aveam și meciul cu ei.

Nu cred că este adevărat. Nu văd să joc la altă echipă din România în afară de Farul. Aici sunt de mic copil, sunt iubit și mă simt foarte bine", a spus fotbalistul, potrivit Fanatik.

Recent, Louis Munteanu a fost convocat în premieră la naționala de seniori a României. Atacantul Farului a fost rezervă neutilizată în meciurile cu Andorra (2-0) și Belarus (2-1).