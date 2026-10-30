Ediţia din 2027 a Raliului Dakar se va desfăşura în Maroc, după un prolog şi o primă etapă în Portugalia, a anunţat vineri organizatorul Amaury Sport Organisation (ASO), la cinci zile după ce a comunicat că evenimentul nu va avea loc în Arabia Saudită din motive de securitate, relatează Reuters.

"Algarve va găzdui prologul şi prima etapă specială. Marocul, cu scopul de a i se explora teritoriul în întregime, de la nord până în sudul îndepărtat, va găzdui 11 etape şi o zi de odihnă la Agadir", a precizat ASO într-un comunicat.

Raliul Dakar 2027 se va desfăşura în Portugalia şi Maroc, au anunţat organizatorii

Cea de-a 49-a ediţie a Raliului Dakar, programată iniţial să se desfăşoare în perioada 1-15 ianuarie, va avea loc acum între 9 şi 23 ianuarie, sub rezerva aprobării de către Consiliul Mondial al Sporturilor Motorizate al FIA.

"Cea de-a 49-a ediţie a Raliului Dakar va respecta standardele sportive care l-au făcut întotdeauna cel mai solicitant eveniment de raliu-raid", a declarat directorul Raliului Dakar, David Castera. "În ciuda intervalului scurt de timp de care am dispus, am conceput un adevărat Dakar."

Raliul Dakar 2027 va avea o distanţă totală de 7.824 km, inclusiv 4.341 km de probe speciale, de la Loule-Faro la Marrakech.

Faptul că Marocul găzduieşte cursa înseamnă că Raliul Dakar se va întoarce în Africa pentru prima dată după 2008. Evenimentul a debutat în 1978 ca o cursă cu plecare din Paris, care traversa Sahara până în capitala senegaleză Dakar, din Africa de Vest, şi a fost considerat mult timp cea mai dură provocare din lumea sporturilor cu motor.

Ulterior, între 2009 şi 2019, a fost organizat în America de Sud, după ce a părăsit Africa din motive de securitate.

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