(P) Ia FCSB titlul? Face Dinamo eventul? Cine stie sa apese mai bine butoanele?

Te-ai fi gandit vreodata ca Hermannstadt se va lupta pentru titlul de campioana? Sau ca CFR Cluj va fi favorita la retrogradare? Ei bine, totul e posibil la jocul FIFA 20. Iar azi poti sa pariezi!

Dupa 5 etape din Casa eLiga 1 nu toata lumea primeste nota 5 de “trecere”! Lucrurile sunt mai grele ca niciodata pentru echipa cu cele mai mari asteptari din Romania. Asa era si la inceputul acestui sezon, cu FCSB ca si retrogradata, dar ros-albastrii au reusit sa se redreseze in ultimele zile. Acum, FCSB are 3 victorii in 5 etape si incepe sa spere la glorie, in turneul virtual eLiga 1 Casa.

In schimb, Hermannstadt si Voluntari, echipe care stiu de play-off numai de la televizor, au maximum de puncte si se bat cu Dinamo si Viitorul pentru castigarea eLiga 1 Casa. Mai e un rival de temut in cursa. Si asta e marea Craiova! Oltenii fura singurii granzi de pana acum care reusira apese ca lumea pe butoane, dar marii lor rivali nu sunt deloc departe.

Dinamo e mai sus in clasament decat a sperat in ultimii ani, pe terenul real. Acum, datele problemei sunt diferite, iar turneul eLiga 1 Casa se joaca pe un stadion cu 20 de milioane de fani! Intreaga tara asteapta cu sufletul la gura finalul sezonului virtual. Vedem oare o surpriza mare?

Meciurile de pana acum ne-au facut un pic mai fericiti in perioada asta si ne-au dat speranta ca Liga 1, aia adevarata, chiar va reincepe curand. Pana atunci, avem un campionat superb in eLiga 1 Casa si merita sa stam “geana” cu ochii pe butoane.

Va prezentam aici toti cei 14 jucatori adevarati si echipele pentru care joaca in eLiga 1 Casa. Multi dintre ei sunt premiati la concursuri interne si internationale si spera la glorie exact asa cum speri si tu la castiguri. Ar fi chiar pacat sa ratezi cotele profitabile din eLiga 1 Casa! Etapa de etapa cobori din nou pe teren, cu meciurile romanesti din oferta casapariurilor.ro! #Casafiebine

AFC ASTRA Giurgiu

David-Mihai Strizu

- Palmaresul/Realizari in competitiile de FIFA: 3 finale pierdute la Asus, 2 turnee castigate la Mig Games Elite 3, cu 24 de victorii

- Sistemul de joc utilizat in FIFA: 4-4-2, 4-2-3-1 sau 4-1-2-1-2

Popa Andrei Claudiu

- Palmaresul/Realizari in competitiile de FIFA: Elite 3 la FUT Champions (FIFA 20)

- Sistemul de joc utilizat in FIFA: 4-2-3-1, 4-4-1-1, 4-1-2-1-2

UNIVERSITATEA Craiova

Dan Buzarnescu

- Palmaresul/Realizari in competitiile de FIFA: jucator profesionist de FIFA, la Universitatea Craiova. Campion FIFA 19, FIFA 20, locul 1 conform clasamentului oficial fifa.gg in Romania

- Sistemul de joc utilizat in FIFA: 4-4-2, 4-2-3-1 sau 4-2-2-2

AFC Botosani

Ionut Daniel

- Palmaresul/Realizari in competitiile de FIFA: finalistul turneului "Zelda Games Galati" (ianuarie 2018), castigatorul turneului "Zelda Games Galati" (septembrie 2018), finalistul turneului "Bucharest Gaming Week", editia 1 (octombrie 2019), castigatorul turneului "Bucharest Gaming Week", editia 2 (octombrie 2019). A mers in turul 4 si 7 la doua turnee de calificare FUT Champions Cup (ianuarie 2020), a jucat turul 5 la calificarile eUefa Champions League (februarie 2020) si a fost pe locul 23 in Romania la FIFA 20, conform fifa.gg.

- Sistemul de joc utilizat in FIFA: 4-2-3-1

FC CFR 1907 Cluj

Tudor Butan

- Palmaresul/Realizari in competitiile de FIFA: component al echipei nationale de FIFA, organizator concursuri majore de FIFA in Romania, locul 1 in concursuri de lansare FIFA.

- Sistemul de joc utilizat in FIFA: 4-2-3-1 Narrow

FOTBAL CLUB FCSB

Emil Constantinescu

- Palmaresul/Realizari in competitiile de FIFA: peste 20 de turnee castigate in tara, clasari in top 100 mondial in ultimii 5 ani

- Sistemul de joc utilizat in FIFA: 4-4-2

ACS SEPSI OSK Sf. Ghe.

Birton Mihaly

- Palmaresul/Realizari in competitiile de FIFA: -

- Sistemul de joc utilizat in FIFA: 4-1-2-1-2 Wide

AFC CHINDIA Targoviste

Marius Bucur

- Palmaresul/Realizari in competitiile de FIFA: singurul roman calificat la un turneu international in ultimii 5 ani (Champions League), vicecampion national 2019, component al echipei nationale de FIFA, multiple clasari in Top 100 la FUT Champions Cup, turnee castigate la Bloggers LAN party, LSE, LSAC, MaxFun si multe alte clasari pe podium la turneele din tara

- Sistemul de joc utilizat in FIFA: 4-2-3-1

FC Voluntari

Razvan Puiu

- Palmaresul/Realizari in competitiile de FIFA: Pro Fifa Player la Team Gullit, participare la turnee offline din Romania, aproape de calificare la FUT Champions Cup, la FIFA 20

- Sistemul de joc utilizat in FIFA: 4-2-3-1, 4-4-2 sau 4-1-2-1-2 Narrow

CS GAZ METAN Medias

Victor Doszpoly

- Palmaresul/Realizari in competitiile de FIFA: de 4x participant la Gold 2 FUT Champions Cup

- Sistemul de joc utilizat in FIFA: 4-2-3-1

AFC Hermannstadt

Alexandru Radulescu

- Palmaresul/Realizari in competitiile de FIFA: Top 100 la weekend league FIFA 20, locul 1 pe fifa.gg, pe XBOX, in Romania (la egalitate cu Razvan Puiu)

- Sistemul de joc utilizat in FIFA: 4-2-3-1

CSM POLITEHNICA Iasi

Cristi Nastase

- Palmaresul/Realizari in competitiile de FIFA: -

- Sistemul de joc utilizat in FIFA: 4-1-2-1-2

FC VIITORUL Constanta

Robert Dumitru

- Palmaresul/Realizari in competitiile de FIFA: locurile 3-4 Turneul National FIFA 19, locurile 5-8 Esl Europa de Est, la FIFA 20, bilant 30-0 la Weekend League

- Sistemul de joc utilizat in FIFA: 4-2-3-1

ACADEMICA Clinceni

Andrei Andreescu

- Palmaresul/Realizari in competitiile de FIFA: locul 3 la un turneu de dublu, alaturi de jucatorul celor de la FCSB (Emil Constantinescu), organizator turnee FIFA offline majore in Romania (Bucuresti, Ploiesti, Piatra-Neamt)

- Sistemul de joc utilizat in FIFA: 4-1-2-1-2 Narrow sau 4-2-3-1 Narrow

FC DINAMO 1948

Antonio Cracana

- Palmaresul/Realizari in competitiile de FIFA: Offline - 4 turnee castigate la FIFA 18 si alte trei podiumuri, 5 turnee castigate la FIFA 19, plus alte trei podiumuri. Cele mai importante competitii au fost Cupa MAXFUN de la Ploiesti si turneul de la IDM Summer Games. Online- FIFA 17 best win/lose record 36-4, la FIFA 18 a fost 11 saptamani la rand in top 100 mondial, best win/lose record 39-1, la FIFA 19 best win/lose record 29-1 (Top 100) si la FIFA 20 a fost de 3 ori in top 100, cu bilanturi de top: o data cu 29-1 si de doua ori cu 30-0.

- Sistemul de joc utilizat in FIFA: 4-2-3-1 Narrow