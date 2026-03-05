”Câinii” porneau ca favoriți înainte de această partidă, dar s-au chinuit cu divizionara secundă Metalul Buzău pe Arcul de Triumf. Alexandru Pop a marcat unicul gol al partidei în minutul 26.

După meci, atacantul dinamovist a tras primele concluzii și se gândește deja la următoarea partidă, pe care ”roș-albii” o vor disputa în campionat cu CFR Cluj, în deplasare.

Dinamo trebuie să scoată un rezultat pozitiv în Gruia, altfel riscă să încheie sezonul regulat pe locul șase. Asta ar însemna că va începe play-off-ul în deplasare, cu Universitatea Craiova.

Alexandru Pop: ”Cupa e un obiectiv clar”

„Mă bucur că ne-am montat și că am reușit să ne calificăm. Și ei joacă, și ei sunt fotbaliști. Putea să fie 5-0 sau 1-0, până la urmă în meciurile astea, cu echipe de ligi inferioare, ei se motivează foarte bine și pot fi dificile dacă nu ești sută la sută la fiecare fază.

Noi ne-am făcut treaba în teren, asta am avut de făcut, am făcut-o. E un obiectiv clar al nostru, mai sunt două meciuri și poți să ai un loc garantat în Europa, în campionat e mult mai greu, o bătălie mult mai lungă. Vom lupta pentru asta și e un obiectiv principal, vom merge până la capăt.

Niciun meci nu seamănă cu celălalt. Vom vedea ce va fi și la Cluj, e important să ne refacem după meciul ăsta. Fiecare meci are intensitatea lui, valoarea lui și nu va semăna cu altul. E important că jucăm semifinala cu Craiova acasă, în fața suporterilor, e un avantaj”, a spus Alex Pop, la flash-interviu.

Echipele de start din Dinamo - Metalul Buzău 1-0: