Ce s-a intamplat defapt in conflictul dintre Gnohere si Vlad: "Ai grija cu el, e un copil"

Andrei Vlad a gafat in meciul decisiv cu Rapid Viena, iar reactia lui Harlem Gnohere nu a intarziat sa apara.

Atacantul celor de la FCSB i-a reprosat portarului Vlad greseala comisa. Gnohere marcase atat in tur cat si in retur, iar daca poarta ramanea intacta, FCSB mergea in grupele Europa League.

Anamaria Prodan a dezmintit zvonurilor conform carora Gnohere si Vlad s-ar fi luat la bataie.

Impresarul a luat atitudine si i-a explicat "bizonului" ca toti jucatorii de la FCSB trebuie sa-l sustina pe Vlad in aceste momente dificile.

”El nu mai are contract cu nimeni, dar suntem prieteni. N-am zis acolo ce a facut. Si asta i-am scris lui Harlem: ”ai grija, ca e un copil si, daca voi cei mari puneti presiune pe el, atunci el se va pierde definitv”. Asa cred eu. Nu i-a facut nimic, nu l-a batut, dar ce i-a facut si era firesc, ca el daduse gol, toata echipa era euforica, erau calificati si Vlad... Si asta ca a gresit, ca-l auzeam si pe Duckadam, domne', ce greseala, a respins in fata, a respins lateral. Balasa s-a sucit, s-a invartit si s-a intamplat nenorocirea”, a declarat Anamaria Prodan la Telekom Sport.

Vlad a ajuns titular la FCSB dupa ce Balgradean s-a accidentat in meciul cu Viitorul din campionat. Fostul portar de la Craiova a fost titular si in meciul cu FC Voluntari cand scorul final a fost 2-2.