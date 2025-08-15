Dinamo și UTA Arad se pregătesc pentru un nou capitol al unei rivalități istorice, vineri, de la ora 21:30, pe Arena Națională. Meciul din runda a șasea nu este doar o bătălie pentru puncte, ci și al 84-lea spectacol fotbalistic dintre două dintre cele mai importante nume din fotbalul românesc, un duel cu o încărcătură specială pentru antrenorul arădenilor, Adrian Mihalcea, fost golgheter și dublu campion în tricoul alb-roșu (1999-2000, 2001-2002).



Statistica înclină categoric spre gazde. Din cele 83 de confruntări directe în prima ligă, Dinamo s-a impus de 42 de ori, în timp ce UTA a câștigat doar 21 de partide, iar alte 20 s-au încheiat la egalitate. Superioritatea "câinilor" este și mai evidentă pe teren propriu, unde au obținut 25 de victorii și au pierdut doar de șapte ori în 43 de meciuri.



Cu toate acestea, istoria a avut și momentele ei de glorie pentru "Bătrâna Doamnă". Chiar după primul meci direct, câștigat de Dinamo în 1948 cu 2-0, a urmat o serie incredibilă de 10 partide consecutive în care bucureștenii nu au mai simțit gustul victoriei, șase dintre acestea fiind câștigate de arădeni. Totuși, cea mai drastică înfrângere rămâne un 7-0 administrat de Dinamo în 1976, cu Dudu Georgescu (4 goluri), Mircea Lucescu (2) și Cornel Dinu pe lista marcatorilor.



Kopic sună adunarea: "Nu e o surpriză că sunt sus"

Înaintea partidei, tehnicianul dinamovist Zeljko Kopic și-a avertizat jucătorii în legătură cu forța adversarului, o echipă revitalizată sub comanda lui Adrian Mihalcea, cel care a jucat șapte sezoane pentru Dinamo și a marcat 68 de goluri.



"Vine UTA cu Mister Mihalcea. Fac o treabă bună, sunt în formă bună. Un meci greu și un adversar bun. Am înțeles ce trebuie să facem și ne așteptăm la un meci bun vineri", a spus Kopic la conferința de presă.



Croatul a continuat cu laude la adresa arădenilor: "Au o echipă bună, au un antrenor bun, au început bine, au energie bună. Poate nu se aștepta lumea să fie așa sus sau să nu fie acolo alte echipe care sunt mai jos. Pentru mine nu este o surpriză cum joacă, cum arată pe teren. Merită să fie unde sunt acum".



Informații pentru suporteri: Transportul în comun, program prelungit



Pentru a facilita accesul și plecarea fanilor de la stadion, programul de circulație pentru șapte linii de transport public va fi prelungit în seara meciului. Este vorba despre liniile 1, 10, 55, 86, 90, 104 și 311. De asemenea, în funcție de deciziile Brigăzii Rutiere, traseele liniilor 86, 90, 104 și 143 ar putea suferi modificări temporare.

