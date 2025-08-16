Clubul este patronat de un acționar al lui Juventus Torino

"Kitrinomavri" sunt finanțați de miliardarul grec Marios Iliopoulos, proprietarul companiei de transport cu feribotul Seajets și acționar minoritar la Juventus Torino (3.5%). Clubul din Atena avea la dispoziție jucători valoroși, precum Anthony Martial, Thomas Strakosha, Roberto Pereyra, Orbelin Pineda, Petros Mantalos, Mijat Gacinovic, Alexander Callens sau Domagoj Vida, dar și-a întărit lotul în această vară cu Luka Jovic, Răzvan Marin și Felipe Relvas. Mai sunt țintiți de "galben-negri" Ivan Lucic (Hajduk Split), Cyriel Dessers (Glasgow Rangers), Nikola Moro (Bologna) și Sandi Lovric (Udinese).



AEK, care este considerată unul dintre Cei Patru Giganți Eleni, alături de Olimpiacos, PAOK Salonic și Panathinaikos, încearcă să cucerească din nou ambele trofee interne din Grecia, după ce a făcut eventul în sezonul 2022-2023. Anul trecut a jucat finala Cupei Greciei și a terminat pe locul al patrulea în Superligă. În actuala stagiune va juca primul meci de campionat contra lui Panserraikos (24 august) și va întâlni pe Anderlecht în play-off-ul Conference League (21 și 28 august).



AEK Atena, în perioada de mercato vară 2025:

Antrenor - Marko Nikolic (nou)

Veniri - Felipe Relvas (Vitoria Guimaraes / 3.5 milioane de euro), James Penrice (Heart of Midlothian / 2.3 milioane de euro), Răzvan Marin (Cagliari / 1.7 milioane de euro), Dimitrios Kaloskamis (Atromitos / 1.2 milioane de euro), Luka Jovic (AC Milan / gratis), Dereck Kutesa (Servette / gratis), Marios Balamotis, Christos Kosidis, Christoforos Kolimatsis (promovați de la echipa secundă)

Reveniri după împrumuturi - Zini (Levadiakos), Konstantinos Chrysopoulos (Anorthosis)

Plecări - Damian Szymanski (Legia Varșovia / 1.2 milioane euro), Sotiris Tsiloulis (Atromitos / gratis), Ehsan Hajsafi (Sepahan / gratis), Georgios Theocharis (Nea Artaki / gratis), Paolo Fernandes (Al Khaleej / împrumutat), Elian Sosa (Anorthosis / împrumutat), Hamed Kader Fofana (Iraklis / împrumutat), Dimitri Valkanis (Brisbane Roar / împrumutat), Erik Lamela (retras din activitate), Cikan Stankovic, Vedad Radonja (contracte încheiate)

Jucătorii păstrați din sezonul trecut - Thomas Strakosha, Alberto Brignoli, Angelos Angelopoulos (portari), Domagoj Vida, Harold Moukoudi, Gerasimos Mitoglou, Alexander Callens, Stavros Pilios, Lazaros Rota, Moses Odubajo (fundași), Roberto Pereyra, Jens Jonsson, Orbelin Pineda, Robert Ljubicic, Niclas Eliasson, Mijat Gacinovic, Petros Mantalos (mijlocași), Anthony Martial, Aboubakary Koita, Frantzdy Pierrot (atacanți)

Foto - Getty Images

