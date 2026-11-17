La echipa de peste Prut a jucat şi Vadim Raţă (FC Argeş), intrat la pauză, în timp ce Daniel Dumbravanu (FC Voluntari) a fost rezervă.

Naționala din Insulele Feroe a învins luni seara Moldova cu 1-0 şi va juca baraj pentru accederea în Liga B din UEFA Nations League.

Reacția selecționerului Lilian Popescu

”Vreau să felicit adversarii pentru calificarea în play-off. Referitor la meci, nu cred că avem multe de vorbit. Primele 25 de minute au fost catastrofale pentru noi. Și cred că problema este mai mult mentală. Am încercat să schimbăm ceva în meci, am creat și ocazii, din păcate nu le-am fructificat.

Îmi asum această înfrângerea. Vreau să le mulțumesc băieților. S-a finisat acest ciclu. Au fost meciuri bune, mai puțin bune, dar nu am văzut niciunul indiferent. Și asta mă bucură. Este o echipă tânără și cred că e prea devreme să ajungem unde ne-am propus și aceste 25 de minute au demonstrat asta.

Cel mai tare îmi pare rău că nu am dus bucurie în ochii și sufletul suporterilor. Dar ăsta e fotbalul. Se mai întâmplă, oricum, ținem capul sus.

Am avut o stare în aceste 25 de minute unde n-am văzut că vrem să jucăm. Am simțit că parcă ținem de rezultat. Nu am avut 2-3 lideri, să stăpânim, să calmăm jocul. Ați văzut că în primele cinci minute am pierdut mingea de vreo zece ori. Asta vorbește despre psihologia jucătorilor. Dar putem să înțelegem că sunt și jucători tineri.

Și probabil de ceea ce ne-am temut, chiar am vorbit foarte mult, de presiunea rezultatului, când vom fi gata să jucăm sub presiune, cred că atunci lucrurile se vor schimba în bine.

Dar cred că a doua repriză a fost mai bună. Clar că am lăsat și spații mai mari. Am riscat. Am avut ocazii clare, nu semi-ocazii. Sarcina principală după tragerea la sorți a fost să ne menținem în Liga C, dar s-a schimbat formatul. E clar că nu poți să nu-ți pui obiectivul maximal. Am fost aproape. Dar nu cred că acum mai are rost să vorbim despre ceea ce nu putem schimba. Vedem ce va fi mai departe.

Dar mă bucur că nu pot să le reproșez nimic pe parcursul acestei perioade în care am lucrat. Băieții au fost într-adevăr au fost sinceri, disciplinați, organizați, cu o atmosferă, să spunem așa, de familie, plăcută. Vreau să le mulțumesc tuturor, începând cu staff-ul medical, staff-ul de antrenori și băieților, pentru această perioadă. Păcat că în ultimul meci nu a fost așa cum ne-am dorit”, a punctat selecționerul moldovean Lilian Popescu, citat de MoldFootball.

Reacția Federației Moldovenești de Fotbal

”Moldova a fost învinsă de Insulele Feroe cu 1-0 în ultimul meci din grupa Ligii Națiunilor. În cealaltă partidă a grupei, Kazahstanul și Slovacia au remizat, scor 2-2.

Insulele Feroe - Moldova 1-0

A marcat: Áki SAMUELSEN (24)

16 noiembrie 2026. Ora 17.00. Tórshavn. Stadionul Tórsvøllur. Spectatori: 4 167

Arbitru: Enea JORGJI

Asistenții arbitrului: Denis REXHA și Ridiger ÇOKAJ

Al patrulea oficial: Juxhin XHAJA (toți, Albania)

Cartonașe galbene: Áki SAMUELSEN (74) / Nichita MOȚPAN (28), Sergiu PERCIUN (74), Victor STÎNĂ (86)

Insulele Feroe: 1.Mattias HEÐINSSON LAMHAUGE, 5.Andrias EDMUNDSSON, 7.Jóannes BJARTALÍÐ (22.Jakup ANDREASEN, 60), 9.Áki SAMUELSEN (10.Meinhard EGILSSON OLSEN, 79), 13.Martin AGNARSSON (3.Viljormur DAVIDSEN, 79), 15.Odmar FÆRØ, 16.Gunnar VATNHAMAR, 17.Adrian JUSTINUSSEN (11.Petur KNUDSEN, 70), 19.Jann BENJAMINSEN, 20.Hanus SØRENSEN (18.Aron BENJAMINSEN, 79), 21.Gaza Dávid TURI

Rezerve: 12.Ari í HARALDSSTOVU PETERSEN, 23.Bárður á REYNATRØÐ, 2.Mattias HELLISDAL, 4.Samuel CHUKWUDI, 6.Arnbjørn SVENSSON, 8.Asi DAM, 14.Poul KALLSBERG

Antrenor: Eyðun KLAKSTEIN

Moldova: 23.Andrei COJUHAR, 2.Oleg REABCIUK (14.Denis MARANDICI, 79), 4.Vladislav BABOGLO, 5.Stephan NEGRU (3.Mihail ȘTEFAN, 46), 6.Mihail GHERASIMENCOV, 7.Nichita MOȚPAN (11.Victor STÎNĂ, 46), 8.Victor BOGACIUC (22.Vadim RAȚA, 46), 9.Sergiu PERCIUN, 15.Petru POPESCU, 20.Nicky CLEȘCENCO, 21.Ioan-Călin REVENCO (10.Alexandru BEȚIVU, 60)

Rezerve: 1.Emil TÎMBUR, 12.Dumitru CELEADNIC, 13.Serafim COJOCARI, 16.Danila FOROV, 17.Ovidiu DAVID, 18.Cătălin CUCOȘ, 19.Daniel DUMBRĂVANU

Antrenor: Lilian POPESCU” (FMF)

Reacția presei de peste Prut

”Astăzi, naționala Moldovei a disputat în deplasare un meci din Liga Națiunilor împotriva Insulelor Feroe.

Gazdele au reușit să se impună cu scorul 1:0 și vor lupta în meciurile de baraj pentru a promova în Liga B.

La rândul său, echipa noastră a încheiat turneul, situându-se pe locul trei în grupă, după Slovacia și Insulele Feroe.

Reamintim că, în cele șase meciuri, naționala Moldovei a obținut două victorii și un egal, iar alte trei meciuri au fost pierdute, acumulând în total 7 puncte” (MoldFootball)