"Suntem conştienţi că întâlnim o echipă într-o formă bună, care a crescut foarte mult în ultimii doi ani. E o echipă pe care o cunoaştem foarte bine şi care ne cunoaşte foarte bine. Cred că mâine va ieşi un meci frumos. Aşa cum a fost şi la Bucureşti, chiar dacă am primit multe goluri, am şi marcat.

Sperăm ca mâine să câştigăm. E un meci foarte important pentru noi, pentru că chiar dacă am câştigat cu Polonia acasă, venim după acele patru înfrângeri. E clar că ne-a ieşit bine cu Polonia, dar mâine vrem să facem la fel, un meci complet. Bosnia e o echipă competitivă, puternică pe centru şi foarte iute pe benzi", a spus Hagi.

Gică Hagi știe cum poate câștiga România cu Bosnia: ”Trebuie să avem atitudine”

"Fotbalul înseamnă duel. E clar că trebuie să stăm bine ofensiv, să avem posesie. Iar după aceea defensiv, pentru că Bosnia ne va împinge la un efort foarte mare. De aceea trebuie să avem atitudine, să avem determinare, să ne luptăm. Nivelul e destul de mare şi jucătorii noştri trebuie să facă acelaşi meci de la Bucureşti cu Polonia. Cred eu că Polonia e o echipă tehnică şi rapidă, foarte iute. Dar Bosnia e mai puternică pe centru şi foarte iute pe margine, aşa că trebuie să stăm bine în teren defensiv", a adăugat el.

Hagi a explicat că victoria cu Polonia de sâmbătă aduce încredere echipei sale.

"Sută la sută victoria aduce bucurie, aduce fericire, aduce încredere. Lucrurile au arătat bine în zilele de după meci, suntem optimişti. Aşa că, da, a fost foarte bună victoria cu Polonia. Mâine trebuie să nu facem greşelile care s-au făcut înainte aici.

Să marcăm noi primii, cum au făcut-o cu nea Mircea, dar e important să jucăm foarte bine 90 de minute ca să putem obţine un rezultat foarte bun. Bosnia e o echipă competitivă care a crescut foarte mult, vine de la Mondiale, şi mâine sper să facem un joc foarte bun", a precizat el.

Statistica îl deranjează pe Gică Hagi: ”Te doare”

Întrebat dacă statistica naţionalei României cu Bosnia este umilitoare după trei înfrângeri consecutive şi un golaveraj 3-8, Gheorghe Hagi a răspuns: "Nu. E o statistică care te doare, dar care trebuie s-o schimbi. Trebuie să faci tot posibilul ca să mergi înainte, pentru că România are istorie şi poate să construiască un viitor foarte frumos. Trebuie să mergem toţi pe direcţia asta, să ducem iar România acolo unde era".

În partida de marţi seara, selecţionerul va face mai multe schimbări în primul unsprezece. "O să facem una, două, trei schimbări sau mai multe, vom vedea. Încă nu am primul 11, dar Daniel Bîrligea va juca, pentru că trebuie să împartă minutele cu Florinel Coman. Sunt jucători valoroşi amândoi, diferiţi ca şi stil, dar jucători valoroşi", a afirmat el.

"Eu cred că la fiecare meci echipa a arătat din ce în ce mai bine, lăsând la o parte primele două partide şi ce s-a întâmplat după eliminarea din Polonia. Cu Suedia acasă am jucat mult mai bine ca la ei. Meciul de acum cu Polonia a fost unul foarte bun, deci echipa creşte. Vom vedea. E un proces care trebuie să-l parcurgem, dar cu singurul obiectiv şi singura strategie care o am, să marcăm şi să câştigăm, pentru că mie îmi place să câştig", a mai spus Gheorghe Hagi, scrie Agerpres.

Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte Bosnia-Herţegovina, marţi, de la ora 21:45, pe Stadionul ''Bilino Polje'' din Zenica, în ultima sa partidă din cadrul Grupei B4 a Ligii Naţiunilor.

Cu 3 puncte obţinute în 5 meciuri, România se află pe ultimul loc în clasamentul grupei. Naţionala are nevoie de victorie la Zenica şi ca Polonia să nu câştige cu Suedia pentru a scăpa de emoţiile retrogradării din Liga B.