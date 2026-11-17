Becali nu a fost deloc mulțumit de transferurile echipei, iar rezultatele slabe l-au convins să înceapă o revoluție la echipă. I-a demis pe Florin Cernat și pe Alin Stoica, l-a retrogradat pe Lucian Filip la echipa a doua și i-a adus în cadrul clubului pe Bogdan Costicea, Mihai Pintilii, Costin Curelea, Raul Rusescu și Lukasz Szukala. Mihai Stoica a decis să plece de la echipă, nemulțumit de schimbările făcute de patronul clubului și de faptul că puterile sale ar fi fost mult diminuate dacă ar fi continuat.

Ioan Andone: ”A furat-o Gigi! Bani aruncați”

Ioan Andone a povestit ce i-a spus Mircea Lucescu despre Eddy Gnahore, pe vremea când fotbalistul era legitimat la Dinamo. Legendarul antrenor i-a spus lui Andone faptul că Eddy Gnahore nu ar fi prins niciun minut sub comanda sa.

De aceeași părere a fost și Andone, care, în timpul unei discuții cu Eugen Voicu, i-a recomandat acționarului de la Dinamo i-a recomandat acestuia să scape de Gnahore, mai ales după ce a aflat care erau pretențiile financiare ale fotbalistului la acel moment. Ioan Andone a precizat că, în cazul lui Gnahore, Gigi Becali și-a luat o ”țeapă” și a transmis că finanțatorul lui FCSB a aruncat cu banii pe geam.

Situația a fost diferită în cazul lui Dennis Politic, care la Dinamo a arătat ca un fotbalist de mare valoare, însă după transferul la FCSB nu a mai demonstrat nimic.

”La un moment dat, eram cu nea Mircea, Dumnezeu să-l ierte! Mi-a zis 'Băi, Ando, la mine n-ar juca un minut copilul ăla. Ce e aici? Fotbal în sală?'. O prelua cu talpa și o dădea înapoi. Se uita stânga-dreapta, o dădea înapoi. Băi, băiatule, tu nu știi că fotbalul se joacă înainte?

Cerea 25.000 de euro! Băi, 25.000! Mi-a zis Voicu, eram la un meci, îmi zice 'Nu știu ce să facem cu el. Tu ce părere ai?'. Am zis 'Lasă-l să plece!'. El poate să ceară, prost e ăla care îi dă banii, nu ăla care cere. El cere, are impresari.

Uite că a 'furat-o' Gigi. Bani aruncați. Și bani la semnătură, ca să-ți dai seama... Politic, Dumnezeule... La Dinamo îmi plăcea, avea explozie, era rău, la FCSB s-a terminat”, a povestit Ioan Andone la Digisport.