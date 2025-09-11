Comitetul Executiv UEFA s-a reunit, joi, la Tirana și a stabilit gazdele mai multor finale din anii următori. Spre exemplu, ultimul act din Champions League, sezonul 2026/2027, va fi găzduit de Estadio Metropolitano din Madrid, în timp ce Supercupa Europei din 2026 va avea loc pe arena lui Salzburg (Austria).

UEFA permite schimbarea loturilor pe parcursul fazelor principale din UCL, UEL și UECL



În plus, Comitetul Executiv a anunțat și un amendament la regulamentul UEFA din acest sezon. Cluburile vor putea face o modificare în lot pe parcursul fazei principale, însă doar în anumite condiții.



În cazul în care un jucător de câmp suferă o accidentare de lungă durată până în etapa a șasea din faza principală (decembrie), un club va putea înlocui respectivul fotbalist. O singură astfel de modificare va fi permisă.



"Motivul modificării este de a se asigura că listele de jucători nu sunt reduse pe nedrept și că jucătorii vor fi protejați de presiunea suplimentară a volumului de jocuri", explică UEFA.



Anterior, cluburile erau nevoite să stabilească lista UEFA pentru faza principală la începutul lunii septembrie, iar lotul mai putea fi modificat abia după încheierea fazei principale.

Lotul lui FCSB pentru faza principală din Europa League



Portari : Târnovanu, Udrea, Zima

: Târnovanu, Udrea, Zima Fundași : Crețu, Graovac, Dawa, Dăncuș, Kiki, M. Popescu, Pantea, Ngezana, Radunovic

: Crețu, Graovac, Dawa, Dăncuș, Kiki, M. Popescu, Pantea, Ngezana, Radunovic Mijlocași : Șut, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Cisotti, Oct. Popescu, Alhassan

: Șut, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Cisotti, Oct. Popescu, Alhassan Atacați: Alibec, Bîrligea, Tănase, Miculescu, Toma, Thiam

Meciurile lui FCSB: Go Ahead Eagles (25 septembrie, deplasare), Young Boys (2 octombrie, acasă), Bologna (23 octombrie, acasă), FC Basel (6 noiembrie, deplasare), Steaua Roșie Belgrad (27 noiembrie, deplasare), Feyenoord (11 decembrie, acasă), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, deplasare), Fenerbahce (29 ianuarie, acasă)



Lotul Universității Craiova pentru faza principală din Conference League



Portari : Lung, L. Popescu, Goga, Glodean, Isenko

: Lung, L. Popescu, Goga, Glodean, Isenko Fundași : Romanchuk, Screciu, Badelj, Mogoș, Stevanovic, Rus

: Romanchuk, Screciu, Badelj, Mogoș, Stevanovic, Rus Mijlocași : Florin Ștefan, Crețu, Mekvabishvili, Băluță, Bancu, Houri, Mora, Cicâldău, Teles, D. Matei

: Florin Ștefan, Crețu, Mekvabishvili, Băluță, Bancu, Houri, Mora, Cicâldău, Teles, D. Matei Atacanți: Al Hamlawi, Baiaram, M. Etim, Băsceanu, Nsimba

Meciurile Universității Craiova: Rakow (2 octombrie, deplasare), Noah (23 octombrie, acasă), Rapid Viena (6 noiembrie, deplasare), Mainz (27 noiembrie, acasă), Sparta Praga (11 decembrie, acasă), AEK Atena (18 decembrie, deplasare)

