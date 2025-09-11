După rezultatele foarte slabe ale României sub comanda lui Mircea Lucescu, care fac ca accederea la Mondialul din 2026 să fie posibilă exclusiv în urma unor meciuri de baraj, s-a vehiculat posibilitatea ca "Il Luce" să părăsească banca tehnică. Una dintre ipoteze a fost revenirea lui Edi Iordănescu, care se află însă sub contract cu Legia Varșovia.

Edi Iordănescu: "Știu că FRF are încredere în munca mea, dar naționala are un selecționer acum"



Vineri, în ziua în care Mircea Lucescu a anunțat că va continua la națională, Edi Iordănescu a fost întrebat de jurnaliștii polonezi dacă ia în calcul o revenire la cârma tricoloră.



"Așa s-a spus și când am plecat de la națională, că aș fi avut pe masă un contract pe patru ani, dar iată că acum sunt aici. Hai să vorbim despre asta cu altă ocazie. Sunt la Legia și am multă treabă de făcut aici.



Nu vreau să speculez. Știu că în România oamenii mă respectă foarte mult și că Federația are mare încredere în munca mea. Împreună am realizat lucruri fantastice, am obținut cel mai bun rezultat din ultimii 24 de ani, dar naționala are un selecționer acum, un antrenor pentru care am un respect enorm, iar eu sunt la Legia.



Toată energia și concentrarea sunt aici. Vreau ca jucătorii mei să înțeleagă că trebuie să câștigăm titlul. Nu va fi simplu, dar trebuie să fim pregătiți", a spus Edi Iordănescu, potrivit Legia.net.

400.000 de euro ar fi clauza de reziliere a lui Edi Iordănescu la Legia Varșovia

Calificat în faza principală din Conference League, Edi Iordănescu a început destul de slab sezonul din Ekstraklasa, cu 7 puncte în primele 5 etape. Lider este Wisla Plock, cu 16 puncte, dar cu două meciuri în plus.

