După 0-3 în amicalul cu Canada și 2-2 în Cipru, rezultat care o lasă pe România fără practic nicio șansă pentru calificarea la Mondial din grupa preliminară, Mircea Lucescu a avut o întâlnire cu Răzvan Burleanu. La final, a anunțat că va rămâne pe banca naționalei.

Rică Răducanu: "I-am zis lui Mircea Lucescu că nu trebuia să se bage la națională. El a zis că avem grupă bună"



Rică Răducanu, coleg cu Mircea Lucescu la echipa națională în anii '70, a pus rezultatele slabe ale primei reprezentative pe seama valorii reduse a lotului. Legenda din Giulești a dezvăluit și discuția purtată cu "Il Luce" înaintea de numirea la echipa națională pentru a doua oară.



"Sunt foarte supărat! Hai că primul meci a fost amical, a greșit portarul, nu e nicio problemă. Dar cu Cipru ai avut 2-0. Nu se poate așa ceva! Înseamnă că n-ai echipă. Nu mai e marfă ca pe timpul nostru. Nu știu ce s-a întâmplat cu ai noștri. Am mai avut ocazii, au mers mișto ambele faze de gol, dar după a fost rău. N-avem marfă! Degeaba zice lumea altceva. Acum numeri pe degete fotbaliștii.



Nu pot să zic de Mircea că a greșit formația. A folosit ce a avut și el. Am văzut că i s-a cerut demisia. Eu i-am zis de la început că nu trebuia să se bage. El mi-a zis: 'Ricuță, e bine, tată, că avem grupă bună!'. El s-a încântat, a zis că se califică la Mondiale cu România și mai aude lumea de noi, dar uite că n-a fost. Unii zic că l-au lucrat jucătorii pe Lucescu. Cum să-l lucreze? E pentru binele lor și al țării. Eu nu cred așa ceva!



Acum, lumea zice una, două să-l dăm afară pe Lucescu. El a venit de plăcere la națională. A venit precis fără bani. Știu asta pentru că mi-a zis. Mi-a zis că vrea să facă și el la sfârșit ceva pentru România. Acum să-l lase, mai are 3-4 meciuri. Nu se știe pe cine batem acum", a spus Rică Răducanu, într-un interviu pentru PRO TV.

Rică Răducanu, mesaj pentru Mircea Lucescu: "Stai, tată, până la capăt!"



România va juca, cel mai probabil, la barajul pentru Mondial din martie. Vom avea o semifinală în deplasare, iar ulterior o posibilă finală pe un teren ce va fi stabilit prin tragere la sorți. Rică Răducanu rămâne încrezător în calificare.



"Da, eu cred în continuare că ne putem califica. Și ce dacă putem da peste Italia sau Turcia? Jucăm cu cine e! De ce ești fotbalist profesionist? Să joci cu cine e cel mai bun. Dacă iese bine, ești mare și tu.



Poate te vede cineva și te cumpăra, iar prima de joc nu mai e ca la noi, de 300 de lei. N-are niciun rost să plece Lucescu acum. Stai, tată, acolo până la capăt. După, la revedere, mulțumesc și asta e", a mai spus Mircea Lucescu.

Clasamentul în grupa România din preliminariile CM 2026

