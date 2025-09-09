Alin Fică (24 de ani) trebuia să ajungă în Giulești în același timp cu Leo Bolgado, dar mutarea a picat pe ultima sută de metri. Potrivit impresarului Lucian Marinescu, reprezentatul mijlocașului de la CFR Cluj, Rapid ar fi transmis că s-a orientat către un alt jucător.



Marian Iancu, postare dură pe Facebook



Marian Iancu nu a rezistat și a comentat, pe pagina sa de Facebook, transferul ratat de giuleșteni.



Pentru mijlocaș ar fi fost o revenire la Rapid, acolo unde a mai jucat sub formă de împrumut în sezonul 2020-2021, în Liga 2, unde a prins și opt partide.



”Un fleac, v-ați bătut joc de un jucător de obiectiv. Ce borduri, ce neghiobi?! Ce blestem!” a transmis Marian Iancu, pe Facebook.



1,4 milioane de euro este cota de piață a mijlocașului care a evoluat deja în 16 partide pentru CFR Cluj în acest sezon, reușind să înscrie de două ori și să ofere o pasă decisivă.



Rapid și-a anunțat candidatura pentru titlu. Este pe locul doi după opt etape, cu 18 puncte, la două puncte distanță de liderul Universitatea Craiova și cu un avans de trei puncte față de următoarea poziție, ocupată de Dinamo.

