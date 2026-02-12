OFICIAL Petrolul dă lovitura serii: atacant de echipa națională, la Ploiești! „Bine ai venit“

Petrolul dă lovitura serii: atacant de echipa națională, la Ploiești! „Bine ai venit“ Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
Formația prahoveană și-a întărit lotul, în speranța că rămânerea în prima ligă, obiectivul realist pentru acest sezon, va fi îndeplinit fără emoții.

Petrolul PloiestiAbat Aimbetov

Petrolul Ploieşti a anunţat că a semnat un contract cu atacantul internaţional kazah, Abat Aimbetov.

Ploieştenii au făcut anunţul pe pagina oficială de Facebook a grupării prahovene: ”Atacantul Abat Aimbetov este, oficial, noul jucător al echipei noastre, el semnând cu FC Petrolul Ploieşti un angajament valabil până la finalul acestui sezon, cu opţiune de prelungire din partea clubului

Potrivit news.ro, în continuarea anunțului de pe Facebook, Petrolul a oferit detalii suplimentare despre noua achiziție.

Aimbetov e un fotbalist cu 45 de selecţii şi 9 goluri marcate pentru echipa naţională a Kazahstanului. Vârful de 30 de ani vine, astfel, să fortifice compartimentul ofensiv al „lupilor”.

Ultima dată aflat sub angajament cu Adana Demirspor, pentru care a bifat 37 de prezenţe şi 6 goluri de-a lungul unui sezon şi jumătate petrecut în prima ligă din Turcia, Aimbetov a mai jucat, anterior, pentru Kairat Almaty (Kazahstan), KS Samara (Rusia), FC Astana (Kazahstan) şi Aktobe (Kazahstan).

Noul jucător al Petrolului are în palmares trei titluri de campion al ţării natale, precum şi o Cupă a Kazahstanului.

