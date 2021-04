"Le-am spus jucatorilor ca trebuie sa inscriem orice ar fi!" Ouzounidis, discurs sincer dupa egalul cu Sepsi!

Universitatea Craiova a facut un pas gresit in primul meci din playoff si a remizat cu Sepsi OSK, rezultat ce o poate indeparta trupa din Banie de CFR si FCSB.

Oltenii au dominat meciul, insa acest detaliu nu s-a simtit pe tabela, care a aratat la final aceleasi scoruri ca in ultimele doua etape din sezonul regular, 0-0.

Marinos Ouzounidis a vorbit la finalul meciului despre remiza obtinuta, dar si despre prestatia echipei sale.

"Din pacate nu am castigat, dar este ok. Stiam ca va fi un meci greu, am avut mai multe ocazii si le-am spus jucatorilor ca trebuie sa inscriem orice ar fi. Asta este, n-am castigat, asa se intampla in fotbal. Pe partea defensiva am stat foarte bine, in atac avem nevoie sa marcam. Nu pot sa-i invinovatesc pe jucatori ca n-au incercat", a declarat Ouzounidis, dupa meci.

Stefan Baiaram a fost protagonistul unei accidentari horror, insa conform primelor speculatii acesta va lipsi doar o luna. Absenta va fi una importanta in urmaatoarea perioada pentru Craiova.

"Avem probleme medicale in plus acum, l-am pierdut si pe Baiaram. Nu am apucat sa vorbesc cu Baiaram. Nu ma pot plange de atitudinea jucatorilor mei, dar trebuie sa avem mai multa incredere in fortele noastre." a incheiat tehnicianul cipriot.