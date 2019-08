Ce decizie a luat Vergil Andronache dupa ce Becali l-a instalat pe Arges Vintila! OFICIAL: FCSB a facut anuntul in privinta noului staff tehnic

Vergil Andronache a revenit la rolul de secund la FCSB. El va fi asistentul lui Bogdan Arges Vintila.

FCSB are un nou antrenor. Bogdan Arges Vintila a fost instalat astazi in functie, patronul formatiei ros-albastre, Gigi Becali, prezentandu-l pe acesta in cadrul unei conferinte de presa. Arges Vintila i-a transmis lui Vergil Andronache, cel care a stat pe banca la ultimele meciuri, ca isi doreste o continuare a colaborarii, iar acesta din urma a acceptat.

FCSB a anuntat printr-un mesaj postat pe site-ul oficial ca Vergil Andronache va indeplini rolul de antrenor secund, in timp ce Dacian Nastai va fi analist video, marius Dima preparator fizic, iar Marius Popa antrenor cu portarii.

Cum arata cariera de antrenor a lui Bogdan Arges Vintila

Bogdan Arges Vintila s-a nascut la 27 februarie 1972, in Bucuresti si a evoluat ca portar. Acesta a inceput fotbalul la Metalul Bucuresti, de unde a ajuns la Steaua Bucuresti, insa a debutat ca senior pentru FC Arges Pitesti, la care a evoluat in trei perioade (1993-1995, 1996-1999, 2005-2007). A trecut pentru un sezon pe la Rapid Bucuresti, iar intre 2000 si 2003 a aparat la FC National. In sezonul 2003-2004 a evoluat la Bursaspor, sub comanda lui Gheorghe Hagi, iar finalul carierei l-a gasit la Concordia Chiajna, pentru care a aparat intre 2007 si 2009. De asemenea, a jucat de cinci ori pentru echipa natională a Romaniei, in 2002.

Ca antrenor, acesta a inceput ca secund al lui Gheorghe Hagi la Galatasaray, apoi ca secund si, mai apoi, antrenor principal la Viitorul FC. Au urmat Romania U17, FC Voluntari, Metaloglobus Bucuresti si Astra Giurgiu, la ultima echipa fiind antrenor secund al lui Marius Maldarasanu.