BREAKING NEWS | Becali pregateste doua transferuri: "Sunt jucatori de nationala!" Reactia lui Vintila cand Becali a anuntat ca trei jucatori sunt OUT

Gigi Becali pregateste noi mutari! A anuntat ca Bogdan Vintila ia toate deciziile la echipa, insa transferurile le face el!

Gigi Becali vrea in continuare sa intareasca apararea si sa formeze un cuplu de fundasi centrali care sa devina titulari si la echipa nationala: Alex Pascanu si Adrian Rus!

"Si Pascanu, si Rus (ii vreau). In rest avem fundasi centrali. Stiti ce am zis? Pai chiar nu mai exista fundasi centrali? Ca nu ii gasesc. Hai sa-i iau pe astia doi sa-i cresc. Asta este idea. Sunt jucatori de echipa nationala sa-i crestem" a spus Gigi Becali in conferinta de presa de prezentare a lui Bogdan Vintila.

Becali face transferurile

Gigi Becali i-a transmis lui Bogdan Vintila ca are mana libera la FCSB.

"Preferintele la echipa eu nu ma mai bag. Nici la schimbari. Dar acum nu ca daca vrea Bogdan vine si cumpara jucatori. Asta nu. Banii tot la mine sunt. Nu ne jucam cu banii. In plus are un lot cu care va castiga 15-20 de meciuri la rand. Pac, pac, bataie pe banda rulanta cu toti. O sa vedeti daca este asa" a spus increzator Becali.

Noul antrenor de la FCSB a parut usor surprins cand Becali a anuntat ca sunt jucatori pe care ii va da afara!

"Stan, polonezul si cu Marc care n-au ce sa mai faca ei la FCSB. Bine, Stan o sa mai stea sa manance o paine, sa se antreneze la baza. Mai ales daca vin si astia doi, avem nevoie de 24 de jucatori si avem 31-32. Avem prea multi jucatori" a mai spus Becali.