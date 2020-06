Harlem Gnohere si-a stabilit viitoarea destinatie! "Sotia mea tine cu aceasta echipa. O sa accept fara ezitare!" Unde vrea 'Bizonul' sa evolueze

Harlem Gnohere asteapta ofertele dupa despartirea de FCSB.

'Bizonul' si-a reziliat intelegerea cu FCSB si a dezvaluit care sunt planurile sale de Viitor. Gnohere isi doreste sa evolueze in Ligue 1 si a comentat presupusul interes pe care il are Lens pentru el:

"Momentan, nu am nicio propunere concreta. Daca ma intrebati despre interesul lui Lens, sigur ca m-ar interesa. Este un mare club francez si eu sunt francez, asa ca ar fi o mare provocare sa revin in tara mea. Sotia mea tine cu aceasta echipa, deci voi tine cont si de asta. Dorinta mea a fost intotdeauna sa joc in Ligue 1. Daca voi primi o oferta de acolo, o sa accept fara ezitare!", a spus Gnohere potrivit Le Petit Reporter.

Lens a terminat sezonul pe locul 2 in liga secunda, terminand parcursul cu o promovare in Ligue 1.

'Bizonul' a ajuns a 32 de ani si este evaluat la 1.3 milioane de euro, conform Transfermarkt. 51 de goluri si 6 pase decisive a reusit in 115 meciuri pentru FCSB.