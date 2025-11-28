La FCSB se vede tot mai bine că un necaz nu vine singur! Pentru că s-a ales praful de acest sezon, atât în Superliga noastră, cât și în Europa.

În campionat, titlul e ca și pierdut deja și, în aceste condiții, ștacheta a fost coborâtă mult. Accederea în play-off a devenit acum ținta unei formații care a defilat, în întrecerea internă, în sezonul trecut. Iar în Europa, doar un miracol mai poate duce gruparea bucureșteană pe locurile 9-24, cele care asigură accederea în play-off-ul optimilor.

Mihai Stoica, sceptic în privința lui Alibec

În paralel cu criza de rezultate se mărește și lista jucătorilor cu probleme din lot. Mihai Popescu și Dawa sunt accidentați de mai mult timp, Olaru tocmai a fost suspendat, iar Mihai Stoica a anunțat acum că 2025 e încheiat, în ceea ce îl privește pe Denis Alibec.

„Alibec a suferit o intervenție medicală. Și-a extirpat un chist. Nu cred că va mai juca până la finalul anului. Spun asta, deoarece are nevoie de o perioadă de pauză, apoi va reintra la antrenamente, dar va fi nevoie de timp pentru a-și recăpăta forma sportivă. De aceea, nu cred că va mai juca în acest an“, a spus Mihai Stoica pentru Fanatik.

Alibec a ratat, joi, partida cu Steaua Roșie Belgrad, fiind lăsat acasă tocmai din cauza operației la care a fost supus pentru extirparea unui chist.

